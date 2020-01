1 de cada 5 tazas de café en la oficina contiene materia fecal: estudio

Ciudad de México.- ¿Trabajas en una oficina? De ser así, ¿cuántas tazas de café o botellas de agua ves en frente de ti?



En el mejor de los casos, cada quien lava su taza, pero no es raro que los empleados las dejen en el fregadero (si es que hay uno en la zona de trabajo) o simplemente las boten a un lado de la computadora, con la esperanza de que alguien más las recoja.



Pero hay motivo para no descuidar su limpieza diaria.



De acuerdo a la doctora Lisa Ackerley, especialista en higiene personal, 1 de cada 5 tazas que dejamos en la oficina contiene materia fecal de nuestros compañeros. Esto se debe a que el 32% de empleados admite que no se lava las manos después de usar el baño, y 30% dijo que solo usa agua, pasando por alto el jabón.



La doctora Ackerley ofrece los siguientes tips:



Pase lo que pase, no dejes tazas o botellas de agua en la oficina de un día para otro porque las bacterias se acumulan durante la noche.



Trae tu propia taza o botella al trabajo y no la compartas con tus compañeros.



Lava tu taza con desinfectante cuando llegues a casa.



Y las tazas de café son apenas la punta del iceberg cuando se trata de gérmenes en la oficina.



El escritorio promedio contiene 400 veces más gérmenes que un asiento de inodoro. La gente que come en sus lugares, se muerde las uñas o mastica las plumas son los más susceptibles a contraer alguna enfermedad contagiosa en la oficina.



El equipo de cómputo, como los teclados y los mouse, deben ser limpiados con regularidad para prevenir enfermedades, así como los escritorios, las sillas y los teléfonos. Las toallas desinfectantes son muy efectivas para matar hasta el 99% de gérmenes.



La doctora Ackerley recomienda usar un gel antibacterial antes de comer en tu espacio de trabajo, aunque “La mejor manera de evitar la contaminación es tomar un descanso y comer en otro lugar.”



Aunque esterilizar el área de trabajo es una tarea imposible, se puede hacer mucho para reducir los riesgos de contraer alguna enfermedad con un par de minutos de limpieza diaria.



Con información de Noticieros Televisa.