10 años sin Michael

Saltillo, Coah.- Hace 10 años la noticia de la muerte de Michael Jackson impactó al mundo. El cantante cambió la historia de la música y dejó un gran legado artístico, aunque su carrera se vio ensombrecida por acusaciones de abuso sexual, rumores e historias que nunca han sido esclarecidas del todo.Lo único innegable es que el trono del Rey del Pop no ha podido ser ocupado por nadie más en esta década, y aunque en fechas recientes el documental Leaving Neverland, que exponen testimonios donde se acusa al cantante estadunidense de abuso sexual, sacudió a la farándula, millones de fans continúan fieles al ícono de la música.Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958, hijo de Katherine y Joseph “Joe” Jackson. Fue el octavo hijo en una familia de 10 hermanos: Rebbie, Jackie, Tito, Jermain, La Toya, Marlon, Brandon (falleció 24 horas después de su nacimiento, era gemelo de Marlon), Randy y Janet.Desde pequeño demostró que estaba hecho para triunfar, pues dentro del grupo The Jackson 5 brilló a tal grado que, dejando atrás a sus hermanos, inició una carrera en solitario.Su voz, carisma, forma de bailar y estilo conquistaron al público, que era testigo del nacimiento de una estrella.Mientras su carrera iba en ascenso, en su vida personal tenía dificultades, causadas por su padre, quien siempre se rumoró lo maltrataba.Su quinto álbum, Off The Wall (1979) le dio el estatus de estrella. Pero la consagración definitiva fue Thriller (1982).No había quien se resistiera al encanto del artista, famosos ya consagrados alababan su talento, sin embargo había algo que desconcertó a muchos: su transformación física. Ya no parecía un joven afroamericano, las cirugías, el tono de su piel, su cabello lacio lo hicieron “convertirse” en otra persona.En 1993, en una entrevista con Oprah Winfrey, admitió que padecía vitiligo y que eso provocó la despigmentación de su piel.Ese mismo año fue acusado de abusar de Jordan Chandler, uno los niños que lo visitaban en su propiedad Neverland. Jordan, quien entonces tenía 13 años. El escándalo repercutió gravemente en el estado de ánimo y la imagen pública de Jacko.La compañía de seguros del cantante llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia Chandler, pagándoles 15 millones de dólares que evitarían que Jackson fuese llevado a un juicio penal.Un año después se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, la prensa afirmaba que era una estrategia publicitaria; año y medio más tarde se separaron.En 1996 nuevamente fue noticia al casarse con la enfermera Debbie Rowe. Tres meses después del matrimonio, Rowe dio a luz a su hijo, Michael Joseph Jackson Jr. (febrero de 1997), que fue conocido posteriormente como Prince. Al año siguiente dio a luz a Paris Michael Katherine Jackson (abril de 1998). El artista asumió la responsabilidad de criar a los hijos.La pareja se divorció en 1999 y ella le otorgó la custodia de ambos niños al cantante, por su parte Rowe recibió un acuerdo de 8 millones de dólares, y una casa en Beverly Hills.​ Documentos judiciales indican que había firmado un acuerdo prenupcial, por lo que no pudo conseguir un reparto equitativo de los bienes comunes bajo la ley de California.En 2002 nació su tercer hijo, Prince Michael Jackson II. Según el cantante, el niño fue concebido mediante inseminación artificial, utilizando su esperma y un vientre de alquiler.En es mismo año accedió a grabar un documental en el cual narraban su vida, costumbres, historias, etc. Se publicó bajo el nombre de Living with Michael Jackson y fue presentado por el periodista británico Martin Bashir quien entrevistó y acompañó a Jackson durante el reportaje, sin embargo antes de ser publicado el documental fue modificado por Bashir, tergiversando así la imagen verdadera de Jackson. El estreno fue seguido por más de 27 millones de televidentes. En uno de estos reportajes, el cantante apareció de la mano de un adolescente de 13 años llamado Gavin Arvizo, uno de los tantos niños enfermos que visitaban con frecuencia su mansión, quien dijo que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que a él le molestara. Esto despertó una gran polémica y más tarde, la familia del joven acusó a Jackson de haber emborrachado y violado al adolescente.El juicio se inició el 31 de enero de 2005 en Santa María, California, y finalizó en el mes de mayo. El 13 de junio del mismo año fue declarado inocente de todos los cargos. Después del veredicto, el cantante y sus hijos permanecieron temporalmente en Baréin como invitados de la familia real de ese país.Para muchos, El Rey del Pop nunca pudo sobreponerse a este caso, se sentía traicionado por quien él creía sus amigos. Su estrella comenzó a apagarse, pero en 2009 anunció que volvería con la gira This Is It, sin embargo el 25 de junio sufrió un paro cardiorrespiratorio.