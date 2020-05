10 aterradoras predicciones que se cumplirán si no cuidamos el planeta

Escuchar Nota

Todos escuchamos sobre los, pero es muy fácil ignorar las consecuencias cuando pensamos que no nos afectará directamente. La realidad es muy distinta y los modelos científicos del futuro cercano no son muy prometedores.En vista de esto, lacontinúa impulsando el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) para generar conciencia sobre el cuidado de losPero no basta con un país o una sola persona para generar un cambio duradero. Si las cosas no cambian pronto, te tememos que decir que es muy probable que

De acuerdo con la organización Oxfam, una combinación de factores como ely la creciente población provocarán un aumento en el costo alimentario, el cual afectará particularmente a las personas de menores recursos. Este cambio vendrá acompañado por inestabilidad política y social.Los precios internacionales de productos básicos como el maíz podrían aumentar hasta en un 180%, de acuerdo con este análisis.El número de personas vulnerables a lascada año podría elevarse de 21 millones a 54 millones, de acuerdo a un análisis del Instituto de Recursos Mundiales. Con esto los costos relacionados a la atención de este problema también se triplicarían.

La temperatura de la Tierra continuará elevándose como consecuencia del efecto invernadero. El incremento para el final de este siglo podría ir desde dos grados Celsius hasta seis, lo cuál desencadenaría una serie de consecuencias sobre los ecosistemas y las especies animales.La nieve de la montaña Kilimanjaro se ha derretido en un 80% desde 1912. Además los glaciares en ciertas zonas del Himalaya se retraen tan rápido que los investigadores creen que gran parte de ellos podría desaparecer para 2035. Algo similar sucede con el hielo en el Ártico, el cual ha disminuido en un 10% tan sólo en los últimos 30 años.

50Las elevadas temperaturas y los cambios bruscos en la precipitación han modificado radicalmente el crecimiento de la vegetación, además de tener un impacto en las especies nativas de los océanos. Con estos patrones erráticos es imposible para la vida silvestre adaptarse. Los expertos predicen que un cuarto de las especies animales podrían estar en peligro de extinción para el 2050.A menos que reduzcamos la deforestación a prácticamente cero para 2020, la pérdida de 230 millones de hectáreas de bosque para 2050 será inevitable, según World Wide Fund For Nature. Esto no sólo provocaría un impacto importante en el cambio climático, sino que además resultaría en cuantiosas consecuencias económicas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos () señala que si continúa el ritmo creciente de población, la contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de mortalidad prematura en el mundo bajo este escenario. Actualmente, en ciudades de Asia ya se exceden los niveles de seguridad para la población, y de continuar así, para 2050 habrán 3.6 millones de muertes por este factor cada año, especialmente en China e India.Si la demanda mundial de agua continúa su ritmo actual, los mantos acuíferos se agotarán sin ser capaces de abastecer a toda la población. Por si fuera poco, al sumar a esto la creciente contaminación de este recurso se prevé que más de 240 millones de personas carezcan de acceso a agua dulce hacia 2050.

Para 2050 el cambio climático será el principal factor de amenaza para la biodiversidad mundial, seguido por la agricultura comercial y las tierras destinadas a la producción de bioenergía. Ya se ha perdido un tercio de la biodiversidad en agua dulce y este porcentaje sólo aumentará en el futuro.10. Para 2050, no habrá vuelta atrásSi la humanidad continúa este ritmo de explotación de los recursos naturales, crecimiento en la población y contaminación, para el 2050 se habrán provocado afectaciones irreversibles que podrían poner en peligro la supervivencia de la humanidad.

