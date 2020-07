10 carreras que no debes estudiar si no quieres acabar desempleado

Escuchar Nota

. Ellos y sus familias invierten su tiempo y recursos con el objetivo de aspirar a un mejor futuro, pero ¿de verdad estudiar una carrera es una buena inversión? Sí. Pero no cualquiera.El sueldo promedio de alguien que terminó la preparatoria es de 6,208 pesos mientras que alguien que realizó estudios universitarios gana en promedio 10,855, es decir, un licenciado gana en promedio 75% más que alguien con educación media superior, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) Antes de escoger una carrera es preciso analizar diversos factores más allá del salario. Las diferencias entre profesiones no sólo se reflejan en los sueldos, sino también en el riesgo y el retorno y la calidad sobre inversión.El riesgo se evalúa calculando el porcentaje de todas las personas que estudiaron y que se encuentran desempleadas, trabajando en el sector informal o forman parte de la población. Esto, por supuesto, no incluye a jubilados, estudiantes, incapacitados físicamente y aquellos que se dedican a los quehaceres del hogar.Por ello, hoy te presentamos todo lo que debes saber de las 10 carreras con más1.y extracción. Calidad de Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: Muy insegura. Su tasa de desempleo es de 25.6%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 34.0%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 72.7% es subordinado y su salario mensual promedio es de 15,163 pesos. Es la 9a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 46,999 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 5.2 meses.2.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: muy insegura, en universidades privadas es buena. Su tasa de desempleo es de 16.4%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%., y el promedio a nivel nacional es de 58%. El 93.5% es subordinado y su salario mensual promedio es de 10,524 pesos. Es la 39a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 41,786 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 9.7 meses.3.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: insegura. Su tasa de desempleo es de 13.7%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 27.5%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 71.5% es subordinado y su salario mensual promedio es de 15,775 pesos.y el tiempo para recuperar la inversión es de 4.0 meses.4.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: insegura y en privadas es muy insegura. Su tasa de desempleo es de 12.6%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 29.4%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 62.2% es subordinado y su salario mensual promedio es de 10,645 pesos. Es la 37a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 37,719 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 8.5 meses.5.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas y privadas: Muy insegura. Su tasa de desempleo es de 11.3%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 27.0%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 68.8% es subordinado y su salario mensual promedio es de 8,395 pesos. Es la 59a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 43,432 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 19.9 meses.6. Manufacturas y procesos. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: buena. Su tasa de desempleo es de 10.5%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 9.5%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 87.3% es subordinado y su salario mensual promedio es de 10,272 pesos. Es la 42a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 54,956 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 13.5 meses.7.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas y privadas: muy insegura. Su tasa de desempleo es de 9.9%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 27.5%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 81.8% es subordinado y su salario mensual promedio es de 11,824 pesos. Es la 24a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 43,146 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 7.7 meses.8.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: muy insegura y en privadas: insegura.es de 9.3%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 28.2% y el promedio a nivel nacional es de 58%. El 86.1% es subordinado y su salario mensual promedio es de 10,675 pesos. Es la 36a carrera mejor pagada. El costo promedio de la carrera es de 37,944 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 8.5 meses.9.. Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas: insegura y en privadas: muy insegura. Su tasa de desempleo es de 9.1%, y el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 19.5%, y el promedio a nivel nacional es de 58%. El 94.3% es subordinado y su salario mensual promedio es de $8,795. Es la 54a carrera mejor pagada. El costo promedio de la carrera es de 44,146 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 17.1 meses.10.Inversión comparada con otras carreras en universidades públicas y privadas: insegura. Su tasa de desempleo es de 8.7%, cuando el promedio a nivel nacional es de 4.2%. La tasa de informalidad es de 25.5%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 58%. El 79.9% es subordinado ypromedio es de 11,387 pesos. Es la 28a carrera mejor pagada, pero el costo promedio de la carrera es de 44,109 pesos y el tiempo para recuperar la inversión es de 8.5 meses.