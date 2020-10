10 Consejos para ahorrar energía en casa

Escuchar Nota

Con el objetivo de que la sociedad tome conciencia de la importancia de hacer un uso responsable y eficiente de la energía, cada día se deben implementar acciones que contribuyan a combatir los efectos del calentamiento global y el cambio climático.A continuación te damos 10 consejos sencillos y económicos que puedes practicar en tu vida diaria.Cuando guardes alimentos en el refrigerador, evita que estén calientes ya que si lo están se origina un mayor consumo energético. Por cierto, el refrigerador consume aproximadamente el 30% de la energía en el hogar.Ahorra gas al cocinar; tapa las ollas, así se cocerán más rápido los alimentos.Si aún tienes focos viejos como los de bombilla, cámbialos por lámparas ahorradoras, estas disminuyen hasta un 75% el consumo eléctrico.Apaga las luces que no necesites y aprovecha mejor la luz natural, la iluminación representa 20% del consumo de energía en el hogar.La tele, la computadora y otros aparatos consumen hasta 40% de energía del hogar; sino los estás utilizando, apágalos.Elimina los mitos sobre tu auto; no hace falta que calientes el motor, sólo contaminas y desperdicias gasolina.Si enciendes el aire acondicionado, cierra las ventanas para que no se desperdicie el clima generado.Pinta las paredes y techos de colores claros dentro y fuera de tu casa. Los colores claros en el exterior reflejan la luz del sol, ayudando a que la casa se caliente menos; en el interior permiten que se aproveche mejor la luz natural y artificial.Compra aparatos eléctricos certificados como ahorradores. Revisa que estén certificados como ahorradores y evita que tu recibo de luz aumente innecesariamente.Revisa tu instalación eléctrica. Sobre todo si tu casa fue construida hace más de 10 años, puedes apagar todos los focos y desconectar los aparatos que consumen energía, revisa tu medidor. El disco o el contador debería detenerse por completo. Si el disco o el contador sigue avanzando, es probable que tengas una fuga eléctrica.Con información de Excélsior