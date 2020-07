10 datos curiosos de los tacos que todo mexicano debe saber

Escuchar Nota

Hace 500 años inició la Conquista de México. pic.twitter.com/HYwcBtLiXH — Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) March 15, 2019

Feria del taco de canasta en San Vicente Xiloxochitla (Tlaxcala, México). Foto: YLinaresB / Creative Commons

Su base es una tortilla, que por lo general es de maíz doblada o enrollada con un relleno.Unos buenos tacos se sirven acompañados de su ensalada que puede llevar hasta rábanos, nopalitos y cebollín, limón (dependiendo el tipo de taco), yAntes de que se te siga haciendo agua la boca, vamos con las 10 curiosidades del taco:Se cree que los tacos existen en México desde de la época prehispánica. Tras las largas jornadas de trabajo, los necesitaban contar con un alimento que los nutriera y diera fuerza, pero que a su vez fuera fácil de llevar a su lugar de trabajo, así se inventó el enrollar la comida en las tortillas de maíz y nació el taco.Los “tacos de carnitas” no existían antes de la llegada de los españoles a México, ya que no había cerdos en tierra azteca.En los relatos dese señala, donde se ofrecieron tortillas que se rellenaban de pescado, caracoles, escamoles (hueva de hormiga) nopales, entre otros guisos.realizó la primera ‘taquiza’ cuandoA partir de ahí, los tacos de carnitas se convirtieron gradualmente en un símbolo delActualmente el gusto por los tacos no distingue de clases sociales y se encuentra hasta en los restaurantes más reconocidos de México. Pero; las clases altas consumían pan, como se estilaba en Europa.Se estima que en la actualidad existen poco más de 20 mil recetas distintas de tacos. Los más conocidos son los de canasta, suadero, placeros (aguacate con chicharrón), ahogados, gobernador (camarones con queso), de carnitas, dorados de pollo o papa, de mixiote, cochinita pibil, al carbón y por supuesto, los famosísimos tacos al pastor.Los tacos de canasta tienen su origen en las regiones mineras dey se les conocía como tacos mineros. Son unos tacos de guisado que los vendedores guardan y trasportan en una canasta, cubiertos de papel, plástico y tela que los hace sudar y los mantiene calientitos.La ensalada que pones a tus tacos de pastor con cebolla, cilantro con piña y bañada en salsa también se le llama “jardín” de cebolla.Las taquerías iniciaron como puestos ambulantes desde finales del siglo XIX. Actualmente se hay taquerías establecidas como restaurantes, puestos en la calle y también vendedores que circulan en carritos y bicicletas.es uno de los primeros establecimientos que se convirtieron oficialmente en taquería en, fundada porLa taquería. La taquería se encuentra en la Plaza de la Constitución en el primer cuadro de la Ciudad de México.El astronautaincluyó tortillas en el menú de su transbordador espacial Discovery, en 1998.Los tacos de cochinita pibil nacieron en Yucatán. Se dice que fue el primer sitio dentro de nuestro continente donde se llegó a probar la carne de cerdo. “Pib” o “Pibil” es una palabra maya, significa “enterrado” o “cocinado bajo la tierra”, un método de cocción de la carne.