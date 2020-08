10 datos curiosos de Michael Jackson en su cumpleaños 62 años

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hoy, el Rey del Pop, Michael Jackson, hubiera cumplido 62 años. A continuación te dejamos 10 datos para recordarlo.



Inició su carrera musical cuando tenía 11 años de edad junto con sus hermanos, con quienes formó el grupo Los Jackson Five.



En vida, vendió más de 400 millones de discos, ganó 13 premios Grammy además de romper diversos récords musicales.



Datos curiosos que no sabías del Rey del Pop:​



1. Elizabeth Taylor fue la primera en llamarlo El Rey del Pop en una entrega de premios.



2. En la década de 1990 intentó comprar Marvel con el fin de personificar a Spiderman en una película.



3. Los MTV VMAS crearon el Premio Michael Jackson, en honor al cantante para reconocer la trayectoria de algunas figuras. Actualmente Beyoncé, Rihanna y J.Lo tienen este título.







4. Sony Music aclaró que son falsas las noticias que indican que la disquera aceptó haber utilizado a un cantante sustituto para grabar temas inéditos para el álbum póstumo del artista.



5. Pepsi le pagó una importante suma de dinero después de que se incendiara su cabello por fallas en la pirotecnia durante la grabación de un comercial.



6. Es el artista que más dinero ha donado en obras benéficas, esto le dio un lugar especial en el libro de Récord Guiness.



7. Fue acusado de plagio 11 veces, sin embargo, solo perdió un caso por la canción "You are not Alone", en 1996.







8. Patentó los zapatos antigravedad que eran utilizados cuando cantaba "Smooth Criminal".



9. El dueto que hizo con Freddie Mercury fue lanzado 30 años después de su grabación.



10. Aunque existe la leyenda urbana de que buscaba "blanquearse", luchó contra el vitiligo en su vida adulta. Se sabe que usaba cremas para blanquear su rostro, pero solamente buscando "emparejar" los estragos de este padecimiento.