10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza

“Es obligación del Estado Mexicano garantizar el Ingreso Básico Universal para proteger a las personas en situación de pobreza y en pobreza extrema. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad y la solidaridad humana… las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas”.



Este año y el siguiente habrá 2.3 millones de desempleados en México y alrededor de 9.8 millones de personas no tendrán ingresos ni siquiera para comprar la canasta básica, reportó la Organización Internacional del Trabajo.Se prevé que este año habrá 10 millones de pobres más, como consecuencia de la crisis económica y ante este panorama, la diputada federal Martha Garay Cadena propone establecer el Ingreso Básico Universal para proteger a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.En América Latina, México será el país con mayor pobreza de la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.Para el cierre del 2020, 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9% de cada 100 se encontrarán en pobreza extrema.El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte que aumentará la pobreza urbana y millones no tendrán capacidad económica para comprar la canasta básica alimentaria.Garay Cadena explicó que en España ya aprobaron el Ingreso al Mínimo Vital, que beneficia al 80% de la población en pobreza severa. La medida no será temporal durante la pandemia, sino que será permanente.