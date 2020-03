10 mitos y consejos falsos que debes ignorar sobre el Covid-19

Escuchar Nota

El coronavirus también se está expandiendo por países con climas cálidos y húmedos.

“Intentar calentar tu cuerpo o exponerse al sol, presumiblemente para evitar el virus, es completamente ineficaz”, afirma la profesora Sally Bloomfield, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres

“Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C”, advierte la OMS.

We would like to inform our audiences that the news below attributed to UNICEF is fake. UNICEF Cambodia is NOT the author of this post. Stay informed by following UNICEF official platforms.



For more information on #coronavirus, go to https://t.co/9F30DkELad pic.twitter.com/T0zXMYpMGS — UNICEF Cambodia (@UNICEFCambodia) March 5, 2020

“Un reciente mensaje erróneo en internet… que pretende ser una comunicación de Unicef parece indicar que evitar el helado y otros alimentos fríos puede ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad. Esto es, por supuesto, totalmente falso“, dice Charlotte Gornitzka, de Unicef



“La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos, la boca y la nariz”, insiste la OMS.

“El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades“, afirma claramente la OMS.

Los niños también pueden enfermarse y contagiar el coronavirus.

“El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz”, destaca la organización.

En la lucha contra el coronavirus, el agua que más ayuda es la que se usa para lavarse las manos.

Would you look at that.



Not only is chlorine dioxide (aka “MMS”) an effective cancer cell killer, it can wipe out coronavirus too.



No wonder YouTube has been censoring basically every single video where I discuss it over the last year.



Big Pharma wants you ignorant. https://t.co/7cqmyUxcXY — Jordan Sather (@Jordan_Sather_) January 23, 2020

Los desinfectantes son para las superficies.

“La radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel)”, explica el organismo.

Cuando empezaron a publicarse noticias sobre el, en China, no faltaron quienes dijeron que todo era exageración, que no era peor que una gripe.Y desde entonces a la fecha loscausada por el coronavirus SARS-CoV-2 no han hecho sino multiplicarse.Esto incluyeque van desde algunos que aunque inútiles son relativamente inofensivos, hasta otros que son realmente peligrosos.exploró exploró algunos de los más difundidos y lo que dice la ciencia al respecto.Un mito particularmente extendido es que el coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos.Pero aunque todavía no se sabe con precisión cuál es el efecto del calor sobre el coronavirus,Según la OMS, “las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que“, incluyendo en los países tropicales.Y la idea de que otras formas depueden servir para combatir el coronavirus también está errada.Lo mismo puede decirse de una publicación, copiada y pegada por docenas de usuarios de redes sociales en diferentes países, y falsamente atribuida a Unicef, que afirma que beber agua caliente y la exposición al Sol matan el virus.La razón: ni la exposición al Sol, ni tomar un baño caliente ni beber líquidos calientes cambiarán la temperatura corporal real, que se mantiene estable a menos que ya estés enfermo.Y si el baño o la bebida están muy calientes lo único que conseguirás será quemarte.Otra idea equivocada es que, por la misma razón: la temperatura corporal se mantiene estable.Por eso, como también se afirma en el falso mensaje de Unicef antes citado.También, como algunas personas han interpretado erróneamente.Lo que pasa es que “se ha observado quecuando adquieren la infección”, explica el organismo.Y además de infectarse con el virus los niños también pueden transmitirlo.Por eso la OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria.La posibilidad de contagiarse de Covid-19 a través de la picadura de mosquitos también es una posibilidad que preocupa a muchos.Pero, siempre según la OMS, hasta la fechaPor eso, para minimizar el riesgo de contagio de Covid-19 hay que minimizar al máximo los contactos cercanos, especialmente con personas que tengan fiebre y tos.Una publicación, copiada y pegada por varias cuentas de Facebook, cita a un “médico japonés” que recomienda beber agua cada 15 minutos paraUna versión en árabe se ha compartido más de 250 mil veces.La profesora Bloomfield dice queAlgunos de ellos pueden entrar por tu boca, pero beber agua constantemente no hará que no contraigas el virus.Sin embargo, beber agua y mantenerse hidratado es generalmente un buen consejo médico.Muchas publicaciones que recomiendan comer ajo para prevenir infecciones se comparten en Facebook.La OMS dice que si bien es, no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del nuevo coronavirus.En muchos casos, este tipo de remedios no son dañinos en sí mismos, siempre y cuando se sigan los consejos médicos basados en evidencia. Pero los abusos pueden tener consecuencias complejas.El diario South China Morning Post publicó la historia deEs sabido que, en general, que comer frutas y verduras y beber agua es bueno para mantenerse saludable. Sin embargo, no hay evidencia de que alimentos específicos ayuden a combatir este virus en particular.El uso de plata coloidal para combatir el coronavirus surgió en el programa del evangelista estadounidense Jim Bakker.La plata coloidal está compuesta por pequeñas partículas del metal suspendidas en líquido.Un invitado del programa afirmó que(aunque admitió que aún no se había probado en Covid-19).La idea de que podría ser un tratamiento efectivo para el coronavirus fue ampliamente compartida en Facebook, particularmente por grupos que desconfían profundamente de los consejos médicos convencionales.Los defensores de la plata coloidal afirman quePero las autoridades de salud de EU dicen queMás importante aún, la plata coloidal podría causar efectos secundarios graves, como daño renal, convulsiones y argiria, una afección que hace que la piel se vuelva azulAlgunos de los que promocionan la sustancia en las redes sociales encontraron que sus publicaciones ahora generan una advertencia del servicio de verificación de datos de Facebook.El YouTuber Jordan Sather, que tiene miles de seguidores en diferentes plataformas, aseguró que unEl MMS contiene dióxido de cloro, un agente blanqueador.Sather y otros promovieron la sustancia incluso antes del brote de coronavirus, y en enero tuiteó que “no solo el dióxido de cloro (también conocido como MMS) es un asesino eficaz de células cancerosas, sino que también puede eliminar el coronavirus”.El año pasado, sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA). Las autoridades sanitarias de otros países también emitieron alertas al respecto.La FDA dice que “no tiene conocimiento de ninguna investigación que demuestre que estos productos son seguros o efectivos para tratar cualquier enfermedad”.Y advierte que beberlosEn la misma línea, también hay quienes recomiendan rociar el cuerpo con alcohol o cloro para acabar con el coronavirus.Pero, como explica la OMS, esto no tendría ningún efecto para los virus que ya han entrado a nuestro organismo.Antes bien, advierte la organización, “pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.)”.Eso no significa que estas sustancias no sean útiles en la lucha contra el coronavirus.“Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes”, reconoce la OMS.Medios de todo el mundo informaron sobre la escasez de gel desinfectante para manos.Y es que, como ya hemos destacado,Por eso, a medida que se publicaba la información sobre la escasez en Italia, tambiénPero estas recetas son para crear un desinfectante de limpieza de superficies y, como señalaron los científicos, no es adecuado para usarlo sobre la piel.Los geles de manos a base de alcohol generalmente también contienen emolientes, que los hacen más suaves para la piel, además de un contenido de alcohol del 60-70%.Y la profesora Bloomfield, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dice que no cree que pueda ser un producto eficaz para desinfectar las manos y, que solo contiene un 40% de alcohol.Para la limpieza de superficies, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EU dicen que los desinfectantes domésticos más comunes deberían ser efectivos.Y, puestos a desinfectar, la OMS también desaconseja tajantemente el