10 novias psicóticas que acabaron tras las rejas

En una relación siempre hay desacuerdos, pero estas mujeres llevaron su enojo un paso más allá.Aquellos que si llegan a pedir ayuda de las autoridades, a veces descubren que se minimizan sus casos debido a su género.En 2009, Wayne Robinson, un hombre de Inglaterra, se despertó con una terrible sorpresa. La chica con la que había tenido una aventura de una noche, Dominique Fisher, l, incluido su nombre, con un cuchillo.Wayne, quien estaba borracho y había tomado medicamentos tranquilizantes, no se enteró de nada. Mientras roncaba, Dominique terminó su obra y después se fue a dormir ella también. En la mañana Wayne se dio cuenta del crimen y salió en busca de las autoridades de inmediato.En 2011, la estadounidense Catherine Kieu Becker drogó a su exesposo,Después, tiró el órgano mutilado al triturador de basura. Catherine y su víctima se habían divorciado ese año, pero seguían viviendo juntos.La pareja discutió sobre la posibilidad de que una tercera persona se mudara a su hogar y al parecer esto detonó el crimen. Kieu Becker fue arrestada bajo cargos de tortura, pero siguió afirmando que su expareja “se lo merecía”. El hombre mutilado sobrevivió, aunque su vida jamás será la misma.En 2007 la astronauta Lisa Marie Nowak intentó asesinar a Colleen Shipman.. Además se había puesto pañal espacial para no tener que detenerse y llegar hasta su víctima.¿Su móvil? Nowak, casada y con tres hijos, estaba celosa de Shipman, quien había empezado un romance con el astronauta William Oefelein. Nowak también había sido pareja de Oefelein, creando un triangulo amoroso. Aunque Nowak no logró su cometido, fue sentenciada a un año de libertad condicional y le retiraron su puesto en la NASA.Kristina Pongracz, de 29 años,, William Herchenrider. De acuerdo con la investigación, la joven enfureció cuando el anciano intentó terminar su relación luego de una década juntos. Pongracz agredió a William con su propio bastón y tras meses de hospitalización, la víctima murió a causa de sus heridas.En 2013, Ana Trujillo mató a su novio, Alf Stefan Andersson,Luego de ser arrestada, Ana dijo que había actuado en defensa propia, pero los investigadores descubrieron que ella no era la víctima en la historia y la sentenciaron a cadena perpetua.Camia Gamet y Marcel Hill tenían una violenta relación en la que a menudo se veían involucradas drogas. Una noche,. Cuando la policía la detuvo, Camia dijo que había confundido a su pareja con un intruso. En la corte, Gamet se portó desafiante e incluso rió en varias ocasiones, lo que provocó que el juez explotara en su contra y la sentenciara a cadena perpetua.En 2009, la policía informó a Dalia Dippolito que su esposo, Michael, había sido asesinado. Dalia colapsó en llanto y acompañó a los oficiales a la estación. Pero ¡oh sorpresa! Michael estaba vivo y la policía arrestó de inmediato a Dalia.El único problema es que el asesino era un policía encubierto, quien decidió seguir con la farsa para ver que tan lejos llegaba Dalia.En 2014, la doctora Ana Gonzalez-Angulo fue sentenciada a diez años tras las rejasCuando George decidió terminar la relación con Ana para iniciar una nueva vida con otra mujer, Ana no lo tomó bien y comenzó a poner anticongelante en su bebida. Aunque George sobrevivió, quedó con secuelas de por vida.En 2009, Tracy Davies, una mujer de 40 añosLa pareja, que se conoció por Internet, estaba celebrando el cumpleaños 45 de Mark cuando Tracy comenzó a llorar porque no podía quedar embarazada. Le pidió un beso a su novio para consolarla y cuando él accedió, Tracy atacó.La joven de 24 años, se encontraba embarazada cuando¿El motivo? El novio de Miata no le había comprado ningún regalo. Phelan apuñaló a su pareja fatalmente, todo ante la vista de su hijo de 8 años.