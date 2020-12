10 películas de Navidad para disfrutar en casa

Escuchar Nota

Aquí les recomendamospara todos los gustos que pueden encontrar en streaming sin salir de casa. Aquí hay típicas películas de diversión familiar,películas de acción, de horror, comedias para adultos, románticas, e incluso, ¿por qué no? hasta les recomendamos una película de superhéroes navideña.Esperamos, sinceramente, que pasen unas felices fiestas y que puedanla compañía cercana de familiares, desde casa, con estas grandes películas de Navidad.¡Qué bello es vivir! (como se tituló en México) es la película de Navidad indiscutible. No hay otra película navideña que se le compare con el espíritu puro, trágico y optimista de la cinta de Frank Capra. Estrenada en 1946 y protagonizada por un impresionante James Stewart, It’s a Wonderful Life cuenta la historia de George Bailey, un hombre que siempre ha sido bondadoso y amable y que, a pesar de su abnegación, termina castigando por la vida y el azar. Finalmente, en un milagro navideño, algo termina redimiendo a este personaje tan carismático y el final de la película es el colofón más puro del espíritu navideño que jamás se ha hecho. No hay forma de que la vean y no acaben sonriendo… y llorando.Mi pobre angelito es un clásico evidente de Navidad. Una película que nos muestra la importancia de la familia en estas fechas y que retrata la vulnerabilidad de un niño abandonado de la forma más graciosa, espontánea y aventurera posible. Home Alone es perfecta para ver en familia y para demostrarnos que, a pesar de todos los horrores familiares, es siempre mejor estar con los que quieres.Duro de Matar de John McTiernan es el centro de un polémico debate: ¿se puede decir que una película de acción, con muchas escenas de violencia y explosiones, es una película de Navidad? A esa pregunta insidiosa yo siempre respondo que sí, efectivamente, ésta es una película de Navidad.Por supuesto, Duro de Matar no es para todos los gustos ni para toda la familia. Pero si no hay niños alrededor y quieren divertirse con algo de acción desparpajada, ésta es la película indicada. Die Hard es, finalmente, una historia sobre la abnegación y el autosacrificio de un hombre que pasa por un infierno para poder reconciliarse con su esposa y abrir regalos con sus hijos en la mañana de Navidad. Así que, por más balazos que haya, esta cinta está en perfecto tono para las fechas decembrinas.Michael Dougherty ha hecho algunas de las más extrañas e idiosincráticas películas de fiestas: en 2007 hizo la extrañísima antología de Halloween, Trick ‘r Treat, y luego en 2015 hizo la locura navideña de Krampus. Basada en la vieja leyenda europea de un anverso a Santa Claus en la forma de demonio que rapta a los niños mal portados en nochebuena para devorarlos, Dougherty creó una película que mezcla la comedia y lo sobrenatural con algo de horror cósmico. El resultado es una película absolutamente atípica, divertidísima e increíblemente actuada por un elenco sorprendente (que incluye a Adam Scott y Tony Collette, además de las voces de Seth Green de Family Guy y Justin Roiland de Rick and Morty). Una película atípica para aquellos que están hartos de las clásicas cintas empalagosas de navidad y quieren llevarse un par de divertidos sustos.Este clásico navideño de los años ochenta también es una recomendación atípica. A Christmas Story es, al mismo tiempo, una película de Navidad para toda la familia y un cuento decembrino particularmente cínico. De hecho, yo recomendaría esta película solamente para adolescentes y adultos porque trata de recuerdos, más que de la vivencia de un niño. Este es un retrato divertido, de comedia negra, de una familia disfuncional y de sus luchas habituales para sobrevivir las fiestas decembrinas. Una película que dio vida a lo que sería, mucho después, Malcolm el de en medio y que, por su tono irreverente, se ha convertido en un clásico de culto. Con A Christmas Story, finalmente, nos damos cuenta de que no existe la familia perfecta.Estoy de acuerdo que La vida de Brian no es la película más ortodoxa de Navidad. Sin embargo, es una de las más divertidas cintas jamás hechas sobre el natalicio de Cristo. En esta película clásica de Monty Python, se cuenta la vida de un hombre común que tuvo la mala fortuna de nacer junto al Mesías. Ahora, en una terrible confusión en Cananea, todo mundo lo toman por profeta sin que él sepa qué demonios tiene que hacer. Una película maravillosamente escrita, llena de impertinentes lecturas de nuestro presente y con un final memorable que todavía sigue haciendo mella en los fanatismos fáciles y las más obtusas ideologías políticas.Existen muchísimas adaptaciones de Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Cuando se publicó por primera vez en 1843, los ejemplares se agotaron en menos de seis días. Un año después, ya tenía 14 ediciones y, desde entonces, nunca ha dejado de imprimirse. Por eso no es sorprendente ver que, desde que se inventó el cine, esta historia primordial de la navidad victoriana, ha tenido cientos de adaptaciones en muy distintos medios.Ante la difícil decisión de escoger una sola versión, nos quedamos con una de las más icónicas adaptaciones -y también una de las más fieles-. Esta película de mediados de los ochenta fue protagonizada por el gran George C. Scott como Ebanizer Scrooge. De hecho, Scott se ganó una nominación a los Primetime Emmys por esta enorme actuación. Y la película es una vívida e intrigante adaptación del más grande clásico navideño de la literatura. Es tiempo de revivir a uno de los mejores Scrooge de la pantalla grande.El departamento de Billy Wilder es una de las comedias románticas más hermosas jamás hechas. Esta es la historia de Bud, un hombre inocente y bondadoso del que todos abusan. Sus jefes utilizan, descaradamente, su departamento para tener encuentros amorosos extramaritales. Y mientras, Bud recorre las calles solitarias de Nueva York soñando con un amor imposible. Una película que cristaliza la tristeza y la esperanza de la época navideña y que nos enseña, de manera muy pertinente, que hay que apreciar tener un techo sobre nuestras cabezas. Hay cosas peores que la cuarentena y vale la pena ver películas que nos lo recuerdan.Bad Santa no es, definitivamente, una película apta para todos. Ésta es la comedia más vulgar, más irreverente y más ofensiva sobre navidad que jamás se haya hecho. Violentamente sexual, grosera y profana, esta cinta tiene, sin embargo, un tierno corazón debajo de tan sucia superficie. Una comedia negra, para ver entre adultos, estupendamente actuada por Billy Bob Thorton y el legendario Bernie Mac. Pura diversión irreverente que contrasta, en todo, con los grandes clásicos familiares navideños.Para acabar con nuestra lista, queda recomendar una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas, que, además, es una gran película navideña.Batman Regresa no es nada más una cinta de Navidad por la época en la que transcurre, sino porque cuenta la tristeza de los parias, de los abandonados, de los que no tienen familia para festejar.El personaje de Selena Kyle (Michelle Pfeifer) vive sola y desamparada con sus gatos, violentada por jefes abusivos (Christopher Walken), encerrada en su timidez y apartada del mundo. Bruce Wayne (Michael Keaton) perdió a su familia y no puede mantener relaciones estables. Vive aislado entre sus millones y ese hobby que tiene de golpear delincuentes en la noche. Oswald Cobblepot (Danny de Vito), finalmente, es la representación misma de la injusticia navideña: un bebé desechado por su familia, despreciado, que ahora regresa, con los fenómenos de circo, para cumplir su venganza.Ésta es una cinta que cuenta los horrores del capitalismo navideño, del oportunismo político y de todos aquellos que, desamparados, deformes, solitarios o aislados, no pueden vivir felices fiestas.