10 películas que retratan al movimiento LGBTI+

Un año más el movimiento de la diversidad sexual (mejor conocido como LGBT) dice presente. Sus integrantes salen a la calle para celebrar la creciente carencia de miedo y el regocijo consecuente de poder aceptarse y disfrutar su orientación sexual.Inevitablemente el cine a lo largo de la historia creó contenido teniendo como eje la discriminación que el conjunto LGBT recibió y aún recibe desde vértices homófobos, transfóbicos y ultraconservadores. A continuación, una breve selección de diez películas que se adentran en dicho universo.Sean Penn interpreta a Harvey Milk, el primer homosexual elegido para un cargo público en la historia de los Estados Unidos. En 1977 fue seleccionado como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco. El reparto coral incluye a James Franco, Emile Hirsch, Josh Brolin y el mexicano Diego Luna.Es la historia de Lili Elbe, la primera mujer trans en la historia que se realizó una operación de cambio de sexo. Previamente su nombre era Einar Wegener. Tom Hooper y Eddie Redmayne fueron director y protagonista respectivamente. La obra a su vez está basada en la novela homónima del autor y biógrafo, David Ebershoff.El caso de Brandone Tenna llamó la atención del ojo público. Año tras año se recuerda el aniversario de su muerte. Nació como Teena Renae Brandon el 12 de diciembre de 1972, pero en su adolescencia y temprana juventud pasó a llamarse Brandone por asumirse del género masculino. El 31 de diciembre de 1993, a sus 21 años recién cumplidos, fue asesinado por dos ex convictos.Leo es un muchacho ciego que se enamora de un compañero llamado Gabriel. Escrita y dirigida por Daniel Ribeiro, en el festival de cine sueco "Peace and Love" se llevó los premios a mejor film, tanto del jurado como de la audiencia.Se presenta la vida de Chiron durante tres etapas de su vida: niñez, adolescencia y adultez. El chico es huérfano de padre y crece en un marginal y peligroso suburbio de Miami. Fue la primera película de temática gay que ganó el Óscar a Mejor largometraje del año.Alan Turing decodificó mensajes secretos nazis. La segunda guerra mundial duró dos años menos y catorce millones de personas se salvaron. Se suicidó a los 41 años masticando una manzana con cianuro. En sus últimos años recibió castración química como condena por comportamiento indecente, como se catalogaba en el Reino Unido de aquel entonces el tener relaciones con personas del mismo sexo.Sabrina está por terminar su operación de cambio de sexo. Anteriormente su nombre era Stanley. Se entera de la existencia de un hijo que nunca conoció. El chico está preso por consumir drogas y vive de la prostitución. Apelando a una mentira sobre su origen, Sabrina lo saca del entorno que conoce y a través del desierto busca dejarlo junto a gente que podrá cuidar mejor de él que ella.Adele, una adolescente y una aspirante a pintora descubren en sí mismas un deseo incontrolable por la otra. La obra sigue el crecimiento de ambas, con el foco puesto en Adele, a lo largo de su juventud y de su carrera como maestra de escuela.La película argentina narra la historia de una adolescente, Álex, que a sus quince años solamente conoce el mar y la casa en la playa que sus padres adquirieron para criarla, puesto que apenas nació se supo de su condición intersexual. Criada como mujer y con una existencia a base de medicamentos, quisieron alejarla lo antes posible de la sociedad y sus prejuicios.Verídica, la película muestra a un grupo de activistas LGBT que recaudaron dinero para ayudar a las familias afectadas por la huelga trabajadores mineros británicos en 1984, al comienzo de lo que se llamaría la campaña Lesbians and Gays Support the Miners.