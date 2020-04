10 recién nacidos dan positivo a Covid-19 en hospital que no tomó las medidas necesarias

Escuchar Nota

Rumania.- >En una maternidad al oeste de Rumania, 10 bebés recién nacidos dieron positivos al Covid-19 después de haber sido contaminados por personal sanitario.



El ministro de Sanidad, Nelu Tataru, señaló que las madres de estos bebés son negativas, sin embargo, los bebés dieron positivo tras haber tenido contacto con el personal médico.



Sin embargo, también destacó que los bebés gozan de buena salud, y aunque son positivos, no presentan grandes síntomas, por lo que nueve de ellos ya abandonaron la maternidad y se encuentran aislados en sus hogares.



En los próximos días se les realizará una nueva prueba.



El ministro señaló los fallos en la actividad de los responsables de la maternidad, pues aseguran que no llevaban mascaras y tras darse un caso de coornavirus en el hospital, este fue sanitizado y dejado solo 12 horas en cuarentena. Las autoridades locales aseguraron que no había ningún riesgo de contaminación para los pacientes y los médicos.