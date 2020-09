10 videos tan fuertes y polémicos que fueron censurados

Escuchar Nota

En los ochentas,al incluir la palabra “sexo” en su letra. La controversia aumentó cuandoo se usaba una versión que reemplazaba la polémica palabra con “amor”.Michael se mantuvo inflexible. En un comunicado. En un momento en el que la comunidad del entretenimiento estaba llena de temor por la, George dijo que las campañas contra esta enfermedad no habían puesto el énfasis suficiente en las emociones y relaciones generadas alrededor del sexo.El video de George Michael no es el único que se ha enfrentado a la, aunque los motivos por los que estas canciones han sido prohibidos varían tanto como los géneros a los que pertenecen. De10.mx presenta los 10 videos que para bien o para mal, han sido prohibidos:Para defender la canción, Michael filmó un video promoviendo el sexo seguro que MTV pasaba antes del clip musical. La censura fue vencida por la popularidad de la canción que alcanzó la segunda posición en los conteos de éxitos en Estados Unidos y la tercera en las listas de Gran Bretaña. A lo largo de la historia ha vendido casi 30 millones de copias en todo el mundo.En el año 2000 Robbie Williams nos sorprendió al desnudarse hasta los huesos con su primer sencillo en solitario. Las imágenes del cantante arrancándose la piel del cuerpo fueron consideradas como incentivo para el canibalismo así que MTV decidió no transmitirlo, mientras que VH1 creó una versión 'soft' con material de archivo. Aún así, la polémica alrededor del video sólo hizo la canción más popular y los caníbales del mundo la pueden disfrutar en todas sus playlists.Aunque la Reina del Pop ya había tenido roces con la censura debido al fuerte contenido de sus videoclips Erotica y Justify my love, esta vez lo que alarmó fue un posible conflicto político. El single estrenado días antes del comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irak mostraba a la cantante rodeada de niños muertos y lanzando una bomba hacia George Bush, porque la sutileza no es su fuerte.Al final el video fue modificado para colocar a la estrella frente a un fondo de banderas y eliminar algunos detalles, pero hay una versión aún más controversial que muestra pies y manos volando por los aires.Jackson convirtió este tema en uno de los grandes hits de su carrera, pero el contenido racial del tema dividió al público en Estados Unidos. Como solución, muchos canales de televisión omitieron transmitir los últimos cuatro minutos del video, donde se ve a Michael vandalizar carteles con mensajes racistas. Para reducir el problema, también se cortaron los carteles con referencias al Klu Klux Klan y un mensaje contra los “espaldas mojadas” (insulto racista contra inmigrantes ilegales).Nunca es buena idea meterse con las religiones ajenas y esta no fue la excepción. A Katy se le ocurrió caracterizarse como faraona egipcia. Uno de los actores que aparece en las imágenes luce un colgante con el nombre de Alá, el cuál era destruido por la cantante segundos después. El contenidos se censuró en países musulmanes y después de una petición con 65 mil firmas, el equipo de la cantante editó el video para retirar esa parte.Este videoclip tiene más de 500 millones de visitas en YouTube, pero la versión sin censura, en la que las modelos aparecen con el pecho al desnudo, fue eliminada de esta plataforma. Sin embargo, el clip sin editar sigue en línea en la plataforma de Vimeo, donde tiene casi dos millones de reproducciones.Bowie lanzó este clip en 2013 con la participación de actores de la talla de Gary Oldman y Marion Cotillard vestidos como personajes de la iglesia flagelándose alrededor de la figura del cantante como Jesús. YouTube bajó el video, lo cual desató una ola de críticas contra la plataforma. El caso escaló al grado que la plataforma volvió a subir el contenido y dijo que se había eliminado por error.El vídeo casi pornográfico que Aguilera lanzó en 2002 tuvo un impacto negativo en Tailandia ya que mostraba carteles donde se promovía este país como destino para el turismo sexual. Evidentemente las autoridades prohibieron de inmediato su transmisión.En 2003 y ya en medio de una batalla sin tregua con los paparazzis y sumida en un tobellino emocional, Britney se mostró más vulnerable que nunca con este video donde se suicidaba y reencarnaba en un bebé. En Estados Unidos se tomó como un material que promovía el suicidio y fue eliminado de varias plataformas mientras que en Europa se transmitió como si nada.Aunque tienen fama de liberales, en 2011 los franceses determinaron que el video de la cantante sólo podía transmitirse en horarios nocturnos. Todo por la manera en la que se mostraba una relación pasional rodeada del consumo de drogas.