11 estados sin comisión para búsqueda de desaparecidos

A casi tres meses de haberse reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el llamado del gobierno federal para poner en marcha las comisiones locales de búsqueda avanza lento. Entre el 14 y el 28 de mayo apenas han sido creadas dos instancias más, con lo que suman ya 21 estados, pero faltan 11 entidades.Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Morelos, Guanajuato, Tabasco y Yucatán no han creado la comisión o la iniciativa de ley para crearla aún se encuentra en discusión.En la Ciudad de México, apenas el jueves pasado fue designado en el puesto Fernando Elizondo. Y ayer entró en funciones Abel Rodrigo Llanos como encargado de la comisión local en Hidalgo.La prioridad del gobierno federal es buscar a los desaparecidos, estimados en 40 mil.En Veracruz, la comisión estuvo encabezada hasta mayo pasado por Geiser Caso Molinari, sin embargo, las presiones del trabajo que requiere el acompañamiento a los predios donde ubican fosas clandestinas, la falta de presupuesto y recurso humano, provocó que el funcionario renunciara.Actualmente, dicha comisión está encabezada por un encargado de despacho, José Pale García, sin embargo hay discrepancias con el gobierno para nombrar a un titular.“Lo que se tiene que buscar es alguien que cubra cierto perfil, no de amistades, ni de compadrazgos”, dijo Aracely Salcedo, líder del Colectivo Familias Desaparecidas Córdoba-Orizaba.En Coahuila, desde diciembre de 2018 se conformó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Está encabezada por varios colectvos que han logrado recuperar 130 mil restos óseos.En Baja California apenas en febrero pasado se creó la comisión local, encabezada por Juan Manuel León Martínez. Su vecino, Baja California Sur, aún carece de comisión local.Por lo que toca a Nuevo León, la comisión local existe desde hace un año, aunque apenas el pasado 31 de mayo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, suscribieron un acuerdo para asignar a esa instancia 22 millones de pesos para que pueda operar.Está agendada una reunión entre el presidente López Obrador, familiares de desaparecidos y autoridades con el fin de evaluar avances en la búsqueda de personas.(Con información de Dalila Ramírez, Lourdes López, Jesús Bustamante, Alma Gudiño, Arturo Salinas, Araceli Garza y Pedro Juárez)Sinaloa, apenas el pasado 6 de mayo nombró al titular de su comisión local. Se trata de Carlos Saavedra Ortega.Sin embargo, uno de los colectivos que lo impulsó, Sabuesos Guerreras, ahora denuncia que Saavedra Ortega sólo obedece a los intereses de las autoridades estatales y no está apoyado a quienes se dedican a buscar a los desaparecidos, incluyendo a su hermano, quien fue privado de su libertad por un comando armado y aún no se sabe nada de su paradero.