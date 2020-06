12 secretarios de Estado ganan más que AMLO

Escuchar Nota

El presidenteimpugnó los altos salarios avalados por la Corte para organismos autónomos, peroConforme las actualizaciones de sus, presentadas la primera quincena de junio, la Secretaria de Energía,, ganó 46.9 por ciento más que el presidente en 2019.Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, Nahle reportóEn ese mismo rubro, López Obrador declaró que tuvo un ingreso neto anual de un millón 567 mil 640 pesos.Laestablece que ningún servidor público ganará más que el presidente de la República y en el tabulador vigente para 2019 se estableció que el ingreso máximo neto para el titular del Poder Ejecutivo por concepto de sueldos y salarios era de 109 mil 895 pesos, mientras que para los secretarios de Estado era de 108 mil 376.En el caso de las prestaciones en efectivo y en especie, el monto máximo mensual para el presidente era de 27 mil 461 pesos y de 27 mil 112 pesos para los secretarios.Actualmente, además de que el pago por riesgo, no aplica para todos.Después de Nahle, el funcionario que obtuvo más ingresos por concepto de sueldos y salarios fue el secretario de la Defensa,, quien declaró haber ganado 2 millones 3 mil 611 pesos.Le sigue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, quien declaró un ingreso de un millón 644 mil 487 pesos; después, la secretaria de la Función Pública,, con un millón 609 mil 755 pesos; y en quinto lugar el secretario de Turismo,, con un millón 606 mil 999 pesos.También cobraron más que el presidente los secretarios de Educación, Esteban Moctezuma, con un millón 604 mil 497 pesos; la de Economía, Graciela Márquez, con un millón 600 mil 826 pesos; y el de Hacienda, Arturo Herrera, con un millón 596 mil 647 pesos.También la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, con un millón 586 mil 910 pesos; la del Trabajo, Luis María Alcalde, con un millón 586 mil 445 pesos; el de Desarrollo Agrario, Román Meyer, con un millón 583 mil 805 pesos y la del Bienestar, María Luisa Albores, con un millón 571 mil 099 pesos.Los bienes muebles, inmuebles e inversiones que los servidores públicos tengan en copropiedad con sus parejas o dependientes económicos no son abiertos en las declaraciones patrimoniales y de intereses.Esta reserva fue aprobada por elen agosto de 2019 al avalar los nuevos formatos, lo cuales entraron en vigor este año y son los que los servidores públicos están utilizando desde mayo pasado para actualizar su evolución patrimonial.La determinación del Comité, que se hizo para proteger los datos personales de terceros,Por ejemplo, en el formato público de la declaración de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sólo se puede conocer del inmueble que le fue cedido por el Gobierno de la Ciudad de México en 2007, en la Colonia Pedregal de Santo Domingo, del cual es propietaria al 100 por ciento.Los tres departamentos y dos casas que adquirió de contado en copropiedad con su esposono son consultables en la declaración con los nuevos formatos, pero sí en los dos ejercicios anteriores.En el sistema Declarante, que administra la, se aclara que, aunque los bienes que los funcionarios tienen en copropiedad no están disponibles en la versión pública, sí están contenidos en la declaración que opera en su sistema."En este sentido, las declaraciones patrimoniales y de intereses que obran en el sitio https://servidorespublicos.gob.mx/ únicamente serán visibles los datos relativos al servidor público, como el puesto, ingresos, así como la información patrimonial y de conflicto de intereses del cual es el titular de manera directa", advierte.