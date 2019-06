13 mil niños no van a la escuela

Según el Sistema de Apoyo y Reforzamiento Académico para la Planeación Educativa, en Ramos Arizpe hay 2 mil 131 niños de educación preescolar que no asisten a la escuela, siendo la edad de entre 3 y 5 años cuando se presenta un mayor rezago escolar.El Sistema online del Sarape arroja en su censo una cifra total de 13 mil 376 niños y jóvenes de entre 3 y 22 años que no asisten a la escuela de un total de 38 mil 991 que se encuentran en este sector de la población, siendo la educación básica la que más presenta ausencias, ya que el 36% de los niños en edad preescolar no recibe educación.Ramos Arizpe cuenta con un total de 161 instituciones educativas, de las cuales 52 pertenecen al nivel preescolar, 70 primarias, 22 secundarias, 9 preparatorias, 4 universidades y 5 telebachilleratos en el área rural y urbana.