15 mil cargas varadas en Juárez y Ebrard pide tiempo

Empresarios y el Gobierno de Chihuahua exigieron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, su intervención ante Estados Unidos para regularizar los tiempos de cruce de mercancías, por el impacto económico que representa para la región el atraso.Mientras el tiempo pasa y el déficit de cargas crece cada día, acumulando más de 15 mil hasta el momento, el canciller pidió tiempo para solucionar el problema, pues dijo que tal vez se retrase un poco por el proceso electoral interno de Estados Unidos. Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que Ebrard solicitó la información en números de las afectaciones económicas que está representando esta contingencia por la falta de agentes de CBP, a casi un mes de que inició.Con dicha información el canciller se comprometió a presentarla en Washington mañana miércoles, como una muestra del daño a la economía de ambos países.“Eso datos se van a posicionar para tratar de presionar y que no sigan con ese tortuguismo en las aduanas”, comentó Sotelo.Agregó que se espera mayor compromiso del Gobierno federal para negociar y cabildear esta situación ante Estados Unidos, que está perjudicando la dinámica económica de la frontera. Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que el proceso de las elecciones internas en el país vecino se mencionó como un factor a considerar en el ambiente, pero no como algo que pueda influir en los resultados a corto o mediano plazo.“Se vio el tema medular, que es el impacto comercial y se va a estar buscando una intermediación con el Gobierno de Estados Unidos”, indicó.Los empresarios se comprometieron a hacerle llegar la información dura desde ayer al canciller. Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, consideró que la reunión fue tardía y que este diálogo debió darse antes, pero destacó que por fin se haya podido atender el reclamo del sector empresarial pues las pérdidas están valuadas en millones de dólares.Dijo que la situación se tiene de resolver a través del diálogo y que las autoridades mexicanas deben exigir que se respete el libre flujo de mercancías establecido en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues afecta en gran medida a los tres países.Afirmó que las pérdidas se cuantifican en miles de millones de dólares y ponen en riesgo la estabilidad, que podría derivar en una reducción de sus operaciones con consecuencias graves para miles de familias que dependen de la actividad.Agregó que la industria de exportación es una de las principales generadoras de empleo en Chihuahua, además de que produce ganancias millonarias, razón por la que consideró que el diálogo entre el gobernador y el canciller debió haberse realizado con mucha anticipación.Santini Ramos expresó que esperan que se obtengan resultados favorables de este encuentro y que no sólo se quede en un acuerdo de voluntades, para que haya una repercusión favorable en el cruce de mercancías.La comitiva estuvo encabezada por el gobernador Javier Corral, quien dijo estar conforme con la respuesta de Ebrard.“Nos dio información importante sobre lo que el Gobierno mexicano hace en la frontera sur y nosotros acreditaremos el costo en la frontera norte” declaró el mandatario al hablar de un pliego petitorio que se formulará para presentarlo a Estados Unidos.Al describir el daño que la crisis ha causado, dijo que “se trata de una medida de presión inútil y suicida porque afecta a las dos economías”.El representante del Gobierno estatal en Juárez, Mario Dena, comentó que las negociaciones con Estados Unidos están muy avanzadas en cuanto a los temas comerciales y que Ebrard aseguró que “en las próximas semanas podríamos tener alguna regularización en el tiempo de cruce”.La delegación chihuahuense solicitó al Gobierno federal definir estrategias para detener el flujo de migrantes hacia la frontera norte del país.“Le pedimos al canciller que busque cómo podemos detener el flujo de migrantes. Necesitamos que el Gobierno mexicano anuncie nuevos mecanismos”, agregó Dena.Explicó también que le pidieron a Ebrard que se convierta “en nuestro vocero ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se restablezca el Fondo de Apoyo a Migrantes en Juárez, que era de 10 millones de pesos y que seguimos necesitando para hacer frente a la crisis”.Manuel Suárez, de Canacar, explicó que el sector sigue por debajo de las 3 mil exportaciones diarias que requiere la industria.“Tenemos días buenos, pero el resto de la semana no nos permiten ponernos al corriente con la mercancía rezagada”, reseñó.Ayer lunes el tiempo de cruce promedio a la carga regular fue de entre 5 y 7 horas, según el monitoreo de los transportistas.El Consejo Nacional de Index exhibió a través de un análisis que la aduana de Ciudad Juárez es la más perjudicada con la falta de oficiales de CBP en los puentes, con tiempos a la exportación de hasta 12 horas.Canacar calculó que tan sólo este gremio diario pierde 800 mil dólares en pago de tiempo extra, comida para los operadores que permanecen en la fila y combustible. De acuerdo con Index, la industria gasta a diario hasta 100 mil dólares en vuelos chárter para garantizar la llegada del producto que aquí se manufactura a su siguiente destino de ensamble.A la reunión con el canciller en la Ciudad de México asistieron, además del gobernador Corral, Alejandra de la Vega, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico estatal; directivos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Index, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Agentes Aduanales.