16 amigas dan positivo a Covid-19 tras noche de fiesta

Florida.- Un grupo de 16 amigas y varios empleados de un bar ubicado en Florida, Estados Unidos, dieron positivo a coronavirus tras de una noche de fiesta en la que pasaron por alto el uso de cubrebocas, así como las medidas de Sana Distancia.



Erika Crisp, una de las afectadas, explicó a CNN que visitaron el lugar para celebrar el cumpleaños de una amiga, creyendo que todos estarían bien dado que se trata de un bar que acaba de reabrir tras varios meses de cuarentena.



Antes de ese día (el 6 de junio), ninguno de ellas estaba enferma, pero apenas terminó el festejo, la chica recibió varias llamadas y mensajes de desconocidos que visitaron el mismo lugar ese fin de semana y también dieron positivo a Covid-19.



"No conocíamos a nadie que tuviera el virus. El gobernador, el alcalde, todo el mundo dice que todo está bien, pero fuimos a un cumpleaños de una amiga y fue un error… Es muy pronto, pero yo he perdido el olfato y el gusto", cuenta Crisp, quien lleva una semana enferma.



Tras el lamentable incidente, por lo menos tres de las afectadas accedieron a dar una entrevista en vivo para concientizar acerca del riesgo de confiarse y no tomar en cuenta las medidas de prevención que todos los expertos recomiendan a fin de evitar el contagio comunitario.



Hasta el momento, Florida ha reportado 80 mil 109 casos positivos de coronavirus, así como 2 mil 993 muertes. "Queremos crear conciencia", dicen las chicas. Y agregan que aquella noche el bar estaba lleno y ellas enfermaron inmediatamente después, así que entienden a las personas que no creen en el virus, pero piden que aprendan de su experiencia, pues ahora mismo se encuentran angustiadas y nerviosas.



Con información de SDP.