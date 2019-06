2 mil ex guerrilleros de las FARC aspiran a educación superior

Más de dos mil ex combatientes colombianos buscan profesionalizarse, como parte de su proceso de reinserción a la sociedad civil, dijo este domingo el delegado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape.Alape, ex guerrillero cuyo nombre real es José Lisandro Lascarro, habló con el director de la Escuela de Administración Pública, Pedro Medellín, para conocer las posibilidades de acceder a educación superior, dijo el diario colombiano El Espectador.El 90 por ciento de los más de dos mil 500 ex guerrilleros de las FARC que tienen grado de bachiller buscan profesionalizarse, y Alape sopesa las posibilidades de que estas personas continúen su proceso de formación durante su proceso de reincorporación a la sociedad civil, comentó el diario.“Dado que una de las funciones de la Escuela de Administración Pública (ESAP) es la construcción de ciudadanía en los territorios, buscamos con esta cómo hacer las alianzas público-comunitarias en esas nuevas economías en las regiones”, explicó Alape a la emisora Blu Radio.La ESAP carece de liquidez para apoyar la profesionalización de más de dos mil reincorporados, por lo cual pedirá que el gobierno brinde los recursos necesarios, explicó.Según Alape, en la actualidad hay sólo 25 ex combatientes estudiando algún pregrado en la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios (Elite).“Por eso estamos solicitando el apoyo de la universidad para becas y planteándole al gobierno para que se establezca una oferta específica con cierta flexibilidad para población en proceso de reincorporación”, comentó a Blu Radio.Otra preocupación es la falta de continuidad en los procesos de formación comenzados antes del cambio de gobierno, pues durante la administración de Juan Manuel Santos, algunos iniciaron un diplomado en la ESAP que nunca pudieron terminar “por diversas situaciones", explicó Alape.Un censo de la Universidad Nacional y el SENA, en 2017, identificó que el 57 por ciento de los excombatientes tiene estudios de primaria, 51 por ciento de secundaria, mientras que 11 por ciento era analfabeta, y ocho por ciento completó una carrera profesional.Pese a los avances en los proyectos productivos, falta más por hacer, como la ayuda del gobierno para el acceso a créditos, situación que se ve frustrada debido a que “la población en proceso de reincorporación no tiene vida crediticia ni historia laboral”, precisó Alape.