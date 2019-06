Durango reporta 21 fosas; identifican una víctima de 280

En el periodo del año 2000 a 2015, el estado de Durango registró 21 casos de fosas clandestinas, con 280 víctimas, de las cuales sólo una fue identificada, de acuerdo con los resultados del estudio Violencia y Terror, Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017.La investigación fue realizada por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. (CDPDH), de la Universidad Iberoamericana, y la organización Artículo 19.En el texto se especifica que los resultados se obtuvieron a través de solicitudes de información pública, turnadas a la, ahora, Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría, en diferentes periodos.En los últimos dos años, la entidad gobernada por el panista José Rosas Aispuro, no ha actualizado las cifras de casos detectados por organizaciones de búsqueda de personas o por sus autoridades locales.De acuerdo con las cifras del estudio, aunque Durango no es la entidad con más fosas clandestinas encontradas en ese periodo, es la segunda entidad con más cuerpos exhumados en el periodo de 2009 a 2016.El informe Violencia y Terror de la Ibero y Artículo 19 establece que en Guerrero se exhumaron 424 cuerpos humanos, seguido de Durango con 324, y en tercer lugar se ubicó Tamaulipas con 173 cuerpos.“Durango permanece como la segunda entidad con la mayor cantidad de cuerpos exhumados, a pesar de que no se tuvieron registros de prensa para este estado después de 2012”, se explica en el informe.La investigación de la Ibero y Artículo 19 indica que a partir de las investigaciones de la FGR para los casos de fosas clandestinas y desapariciones forzadas, los presuntos responsables detenidos fueron procesados por otros delitos.Los sospechosos fueron llevados a procesos, principalmente, con cargos por delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud, homicidio, secuestro y hasta el final por inhumación de cadáver.