21 mil 516 mdp se van en pago de intereses de la deuda: ASE

Saltillo, Coah.- Del 2012 al 2018 se pagaron 30 mil 806 millones de pesos en servicio de la deuda -que para el año pasado ascendía a poco más de 37 mil millones de pesos-; de esta cifra, 21 mil 516 mdp corresponden al pago de intereses, 5 mil 994 mdp son amortizaciones y el resto son gastos de reestructuras, comisiones y coberturas.



Armando Plata Sandoval, auditor superior del Estado, explicó que en 2012 la deuda estatal representaba el 111% del presupuesto, y para el año pasado representó el 79%.



Durante la presentación del Informe Anual de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de 2018, explicó que el análisis de la evaluación de la deuda comprendió el periodo 2012-2018, una vez que se contó con los efectos del primer proceso de reestructuración de la deuda, realizada en agosto del 2011.



Al entregar al Congreso del Estado el Informe Anual de Resultados, indicó que analizaron la viabilidad financiera de los organismos estatales de pensiones y de seguridad social.



Riesgo grave en Pensiones



Revisaron la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, el Seguro de los Trabajadores de la Educación, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado, y el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado.



“En relación con la sostenibilidad de los dos sistemas de pensiones (Dipetre y Pensiones del Estado), se identificó que ambos están en situación de riesgo grave, ya que presentan severos desequilibrios financieros”.



“El Fondo de Pensiones del Estado se descapitalizará en 2020 y sus gastos operativos son muy elevados. Por otro lado, la Dipetre ya no tiene reservas actuariales recibe aportaciones extraordinarias; la mitad de las pensiones de la Dipetre se pagan con aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado”.



Para el caso de las restantes instituciones de seguridad social de la Sección 38, se advierte que es necesario realizar acciones para fortalecer los ingresos y disminuir riesgos operativos en apoyo a su sostenibilidad.



Plata Sandoval explicó que el estado de situación financiera integrado en las cuentas públicas, no presenta saldos favorables, por incumplimiento de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios.



Además, hay una “crónica” deficiencia en no verificar periódicamente saldos contables contra los elementos físicos y legales que acrediten su debido valor y existencia.



De igual manera, expuso que Parras, Villa Unión y San Juan de Sabinas no presentaron el Plan Municipal de Desarrollo. El resto, salvo Saltillo, Torreón y Arteaga, lo presentaron con diseño ineficiente.



“En la mayor parte de los casos no precisan las demandas sociales, ni la oferta de gobierno; tampoco presentan claramente sus objetivos y metas”.



La ASE evaluó 11 programas sectoriales del Gobierno del Estado y encontró que algunos no tienen una definición clara de los problemas públicos que se buscan atender, ni el análisis de causa-efecto de los problemas públicos, y en otros existe una débil vinculación de las problemáticas identificadas y los objetivos establecidos.



Por otra parte, no existe alineación de los programas sectoriales con programas presupuestarios, ni el diseño del Presupuesto Basado en Resultados.



En términos generales, 16 entidades públicas superaron el límite de crecimiento en pago de servicios personales, 24 tuvieron un balance presupuestario negativo y 23 un balance de recursos disponibles negativo, mientras que 19 tuvieron incrementos injustificados en el gasto devengado de servicios personales respecto de lo aprobado en el presupuesto.



Derivado de la revisión de la cuenta publica 2018 a la Universidad Autónoma de Coahuila, observó falta de conciliaciones bancarias, empleados que percibieron sueldos por 2 o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de horarios, pago de categorías que no figuraban en el tabulador y falta de documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas con proveedores y prestadores de servicios.



“El valor observado a la UAdeC, asciende a 2 mil 792 mdp, representando el 52% del monto total observado a todas las entidades fiscalizadas”, informó.