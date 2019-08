‘21K Tele Saltillo, experiencia diferente a otras competencias’

Con una experiencia 10 años corriendo, la atleta Maricruz Gutiérrez Ortiz dice que la carrera Tele Saltillo 21K fue una experiencia diferente a otras competencias.“La verdad es que me encantó y físicamente me siento muy bien”, dijo la corredora, quien dijo ser operaria de una compañía automotriz establecida en la ciudad."Yo empecé trotando en el parque Maravillas. Ahí, empecé a prepararme. Media hora diaria, una hora. La corrí hice 30 minutos. Estoy contenta con las vivencias que he tenido en las casi 100 carreras que he participado en 10 años”, expuso, Gutiérrez.La corredora asegura que ha competido en la mayoría de las competencias que se organizan en la capital de Coahuila. Igualmente, acudió a competencias realizadas en San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad Juárez, y tiene presente la carrera efectuada en Cancún porque la ultima en la compitió para cerrar el 2018, y quedó en tercer lugar.