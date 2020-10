22 personas no han recogido sus 20 millones de la rifa del avión presidencial

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un total de 22 personas todavía no han recogido sus 20 millones de pesos que ganaron en la rifa del avión presidencial realizada el 16 de septiembre.



Según, Margarita González Saravia, nueva directora de la Lotería Nacional (Lotenal), estas personas todavía tienen un año para reclamar su premio, pero invitan a que lo hagan lo más pronto posible.



"De los premios individuales, faltan 22 personas por ir a recoger su premio. Dura un año, pero les hacemos el llamado para que no extravíen su 'cachito', que no se les traspapele, y ahí los esperamos para darles la atención", dijo la funcionaria en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Entregan premios a escuelas ganadoras de la rifa del avión



El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el premio de 20 millones de pesos a cada una de representantes de los comités de padres y madres de familia de las siete escuelas públicas que resultaron premiadas en la pasada rifa del avión presidencial y la cual, señaló, fue un "acto muy positivo" porque se obtuvieron recursos para equipar hospitales públicos.



"Creo que se trata de un acto muy positivo porque se obtienen recursos que van a ser destinados para mejorar la atención médica, sobre todo en hospitales donde se cura a la gente humilde a la gente pobre, hospitales públicos. Y fue muy interesante la forma en cómo todos participaron, sectores. Participó desde luego la gente, participaron dirigentes sociales, sindicales, adquiriendo boletos y participaron empresarios que compraron boletos".











Con información de El Imparcial