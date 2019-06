23 muertos en frontera México-EU en menos de un mes

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró la muerte de 23 personas desde el 30 de mayo a la fecha en la frontera de México con Estados Unidos, uno de los meses más trágicos que haya registrado el organismo.“Este mes ha estado marcado por varias tragedias en la frontera entre Estados Unidos y México, donde al menos 23 personas han muerto desde el 30 de mayo, es decir más de uno por día”, dijo en rueda de prensa en Ginebra Joel Millman, portavoz de OIM.Detalló que en los últimos días una niña de seis años de edad, proveniente de la India, murió por deshidratación en Arizona tras cruzar a los Estados Unidos desde México, de igual forma una persona se ahogó cerca de Piedras Negras en el cruce fronterizo hacia Texas.Según el vocero, patrullas fronterizas estadunidenses encontraron varios cadáveres en la cuenca del Río Bravo, una situación que se repite cada año debido a que las altas precipitaciones en esta región causan que este paso “no sea tan seguro como piensan muchos migrantes”.El lunes 10 de junio, las autoridades encontraron los cuerpos de tres hombres en un desagüe de aguas pluviales cerca de Ascarate Park, en El Paso. Ese mismo día, el cuerpo de un cuarto hombre fue encontrado en un canal cerca de Upper Valley Road. Los restos de una mujer fueron encontrados el sábado 8 de junio, en un canal a lo largo del camino Passmore, también en El Paso. El miércoles, 13 de junio los cuerpos de un hombre adulto y una niña fueron recuperados de un canal en el Valle Bajo, enumeró Millman.El portavoz aclaró que la cifra mencionada no incluye informes sobre otras 42 víctimas mortales porque no han podido ser verificados por la OIM.Por otra parte, Millman, expresó seria preocupación por la muerte de una niña salvadoreña de 12 años de edad, quien perdió la vida en un tiroteo cerca de Coatzacoalcos, en el estado sureño de Veracruz. Al ser cuestionado por Proceso sobre si esta muerte pudiera ser uno de los primeros signos del cerco que debe poner México a los migrantes debido al acuerdo firmado con Washington, Millman lo descartó diciendo que no es claro quiénes fueron los que dispararon.Finalmente, Millman destacó que un total de 380 migrantes perdieron la vida en el continente americano cuando intentaban llegar a su destino en la primera mitad de 2019, un aumento del 57.6 % respecto al mismo periodo del año pasado.El mayor número de muertes se registró en el Caribe, con 143 personas en los seis primeros meses de 2019, incluyendo al menos 80 venezolanos víctimas en tres naufragios ocurridos en los dos últimos meses, mientras que el año pasado registraron 18 muertes en ese mismo periodo.Se trata de la cifra más alta desde que la OIM recopila en el Proyecto Inmigrantes Desaparecidos, una iniciativa que lanzó el organismo hace cuatro años.