3 desinfectantes caseros que te sacarán de apuros

En la antigüedad no se conocía la vida, se pensaba que las enfermedades eran causadas por demonios, brujería o castigos divinos.Pero gracias aldel microscopio los científicos dieron con la existencia de pequeños seres que no son detectables a simple vista y que muchos de ellos causan problemas de salud, de moderados a mortales.Ahora sabemos que aunque no son visibles al ojo humano, debemos mantener estrictas medidas de higiene para prevenirnos.Como tenemos que quedarnos en casa lo más posible, a continuación te damospara elaborar desinfectantes caseros con sustancias que comúnmente están en nuestro hogar.Ingredientes:1/2 litro de alcohol.1 rama de romero fresco.Cáscaras de naranja y/o limón sin gabazo (un puño).1/2 litro de agua tibia.Esencia de árbol de té, clavo, etc. (opcional).Envase de un litro.Atomizador.Procedimiento:Colocar en un envase de plástico las cáscaras partidas en trocitos, verter el agua tibia.Posteriormente se agrega el 1/2 litro de alcohol.Agregar el romero y las esencias.Agitar y macerar por 24 horas.Pasar a un atomizadorRecomendaciones:Lo puedes utilizar sobre el cuerpo, la ropa (no mancha) cuando llegas de la calle y la suela de los zapatos.Ingredientes:1 Tapa de suavizante de tela.1 cucharada de vinagre de caña.1 litro de agua.1 envase de litro.Atomizador.Procedimiento:Mezclar todos los ingredientes en el envase, agitar. Vaciar a un atomizador.Recomendaciones:Usar sobre la ropa.Ingredientes:1 litro de agua.1 tapita de cloro en gel.1/4 de taza de champú para manos.Envase de plástico o vidrio para 1 litro.De 3 a 5 gotas de alguna esencia (opcional).AtomizadorProcedimiento:Mezclar los ingredientes.Vaciar al aspersor.Recomendaciones:Se usa directamente en las manos, o suela de zapatos, desinfectar dinero, limpiar muebles de cualquier tipo.En la ropa puede provocar manchas.Con información de Excelsior