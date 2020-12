3 poemas de Gustavo Adolfo Bécquer a 150 años de su muerte

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Cuando comienzas a adentrarte en la lírica española de cualquier género, indiscutiblemente te topas con los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, cuya obra más célebre es Rimas y Leyendas, una compilación primordial para indagar en los primeros brochazos de la literatura hispana. Bécquer murió un 22 de diciembre de 1870, en Madrid, tenía apenas 34 años y logró dejar una buena colección de rimas inclinados al Romanticismo del siglo XIX; compartimos 3 rimas que quizá no conocías y van más allá del “poesía eres tu”, rima XXI.







Rima L



Lo que el salvaje que con torpe mano

hace de un tronco a su capricho un dios,

y luego ante su obra se arrodilla,

eso hicimos tú y yo.



Dimos formas reales a un fantasma,

de la mente ridícula invención,

y hecho el ídolo ya, sacrificamos

en su altar nuestro amor.





Rima VI



Como la brisa que la sangre orea

sobre el oscuro campo de batalla,

cargada de perfumes y armonías

en el silencio de la noche vaga,



Símbolo del dolor y la ternura,

del bardo inglés en el horrible drama,

la dulce Ofelia, la razón perdida,

cogiendo flores y cantando pasa.







Rima XXXIX



¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable,

es altanera y vana y caprichosa;

antes que el sentimiento de su alma,

brotará el agua de la estéril roca.



Sé que en su corazón, nido de sierpes,

no hay una fibra que al amor responda;

que es una estatua inanimada..., pero...

¡es tan hermosa!