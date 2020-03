300 niñas, niños y mujeres son víctimas de violación cada día

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las cifras oficiales indican que, en México, 28 mujeres, incluidas niñas, son violadas cada día, sin embargo, la cifra negra que se integra con reportes de organizaciones de derechos humanos, revela que suman 300 casos diarios.



Ana Luisa Vega Pérez, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, informó que los principales agresores son los propios padres, los padrastros, los abuelos, los tíos, los primos, los padrinos y los vecinos, en el caso de niñas y niños agredidos.



En el caso de las mujeres, los principales agresores son los esposos y personas de la calle.



“Nuestras estadísticas oficiales nos dicen que tenemos un promedio de 28 mujeres al día violadas en el país, pero esos son los números oficiales. El Informe Sombra, que realizan las organizaciones de derechos humanos, ha establecido que en realidad no son 28 mujeres violadas al día, sino son casi 300”.



La mayor parte de las víctimas son niñas, pero no hay grupos de edad excluido. Hay víctimas mayores de 70 años y bebés de meses, señaló la especialista en Género y Derecho.



“De cada mil víctimas de violación, únicamente 100 hablan, 60 se denuncian, 10 llegan a juicio y una condena. Va a la alza el delito, es un delito del que cada vez se habla más, no tenemos una forma de decir si realmente va a la alza a partir de qué año, porque es muy poco tiempo, a partir del 2006, que se empezaron a contabilizar estos delitos”.