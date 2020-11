343 alumnos de UTNC accedieron a clases semi presenciales

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- De poco más de 800 alumnos pertenecientes a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) son 343 alumnos los que han experimentado las clases semi presenciales de talleres y laboratorios, informó el rector de esta institución, Óscar López Elizondo.



Indicó que aunque inicialmente fueron 343 alumnos los que accedieron a esta modalidad de estudio, solamente un 85% asistieron en las primer semana, situación que ha venido a la baja, pues en esta semana se pasó a un 80%.



No obstante, señaló que por parte de la universidad se cuidan todos los protocolos que ayudan a evitar el contagio en menor medida como sana distancia, número de alumnos y aplicadores sanitarios.



En cuanto a aquellos que no han asistido en esta última semana y los que decidieron no acudir, precisó que no hay inconvenientes en su desarrollo académico, pues de igual manera están llevando la enseñanza virtual.