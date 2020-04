3M alerta de falsificación de sus cubrebocas N95

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La empresa 3M, quién produce los cubrebocas N95 y otros productos de protección personal utilizados para la lucha contra el coronavirus (covid-19), señaló que está combatiendo la falsificación, las actividades fraudulentas y el aumento de precios, que ha detectado desde que comenzó la pandemia.



En un comunicado, la empresa indicó que, en Latinoamérica, la mayoría de sus equipos de protección respiratoria son destinados a profesionales de la salud, por lo que 3M no vende directamente ninguno de estos productos en sitios web, ni redes sociales.



"En 3M estamos trabajando para ayudar a proteger al público de la falsificación, el fraude y el aumento de precio en los productos críticos de 3M para la atención de la pandemia, incluidos los respiradores N95, mismos que son esenciales para los profesionales de la salud en nuestro país", explicó.



Personas se hacen pasar por distribuidores de 3M



Desde el inicio de la pandemia, 3M ha identificado y atendido alertas y denuncias sobre personas que se presentan fraudulentamente como distribuidores de la empresa, vendiendo productos de la compañía, ofreciendo productos falsificados como si fuesen o que falsamente afirman fabricar sus productos.



"3M no tolera, ni tolerará ninguna actividad de este tipo por parte de los actores participantes en los canales autorizados de la compañía y estaremos identificando y dando seguimiento a terceros que busquen sacar provecho de esta crisis", aseguró.



La empresa dijo que los precios de los respiradores N95 de 3M se han mantenido igual que antes de la pandemia y pese a que no pueden controlar los precios que cobran sus distribuidores, han exhortado a toda la cadena de distribución a hacer lo mismo.



"Hemos creado un sitio web y una nueva línea telefónica (5255-4631-9926) de denuncia para México, donde usuarios, clientes y público en general de productos 3M podrán acceder o llamar para reportar posibles fraudes o productos falsificados", indicó.



Adicionalmente está trabajando con operadores de comercio electrónico y redes sociales en un plan coordinado para identificar y eliminar a falsificadores y vendedores poco éticos de sus sitios web, para lo cual destinaron un equipo para monitorean e informar todos los días sobre sitios o páginas de redes sociales fraudulentas.



¿Cómo detectar productos falsos?



1) Los respiradores N95 de 3M no deberían ser vendidos en las redes sociales por individuos o empresas.



2) Los respiradores no deberían ser vendidos de forma individual o sin su empaque original (incluyendo sus instrucciones de uso).



3) 3M cuenta con estrictos estándares de calidad, por lo que los productos con partes faltantes, olores extraños, válvulas bloqueadas, palabras mal escritas, etc., probablemente no son respiradores auténticos de 3M.



Información por Milenio