4 señales de tus finanzas personales no van bien

Ciudad de México.- La salud de tus finanzas personales es fundamental para ti y tu familia. Considera estas cuatro señales para saber si en este ámbito de tu vida no vas bien.



¿Hay un saldo que adeudas en tu tarjeta de crédito al final del mes? Las tarjetas de crédito son una fuente de crédito a corto plazo que debe reembolsar mensualmente. Las tasas de interés son demasiado altas para usarlas de otra manera.



Debes poder hacer frente a gastos inesperados sin endeudarte, porque siempre habrá sorpresas para las que debe estar preparado.



No has podido ahorrar



Los ahorros deben incluirse en tu presupuesto como cualquier otro gasto. Después de todo, mereces usar parte del dinero que tanto te costó ganar para invertir en tus proyectos, no solo para pagar el costo de vida.



Hay una brecha entre tus prioridades y tu realidad



Sentirte abrumado por tu situación financiera y no poder invertir en lo que cree que es importante es definitivamente una gran señal de alerta.



Recuerda que en los desafíos de las finanzas personales, no hay nada como un plan sólido y algunos objetivos motivadores para un presupuesto y administrar tu dinero. Te mencionamos cómo hacerlo.



Define tus metas financieras



Comprar tu primera casa, formar una familia, jubilarte a los 60 años o viajar varios meses al año: todas estas son metas con las que soñamos, pero tienen un costo. Si desea hacer realidad tus sueños, debes comenzar por establecer metas financieras. Una buena planificación financiera es la clave del éxito.







Al establecer tus metas, piensa a corto y largo plazo. ¿Qué quieres lograr en los próximos meses? ¿Puedes ahorrar lo suficiente para pagar unas merecidas vacaciones después de un año ajetreado? Estos son objetivos a corto plazo.



Las metas que están más allá de los seis meses o un año son metas a mediano plazo, como comprar tu primera casa en tres años. Las metas a largo plazo son proyectos de vida, como decidir a los 35 que si te jubilarás a los 60.



El beneficio de establecer tus objetivos financieros es reconocer qué medidas financieras serán necesarias para lograrlos. Aunque comprar tu primera casa puede parecer fuera de tu alcance cuando tengas 20 años, se vuelve más realista cuando creas un plan de ahorro mensual.



Crear un presupuesto personal



Un presupuesto personal es una herramienta diaria para alcanzar tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Te permite realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos y tener una idea clara de tu situación financiera. Mucha gente evita hacer un presupuesto porque piensa que es necesariamente restrictivo. Un presupuesto es ante todo una cuestión de elección.



Tienes que dejar de gastar en exceso y tener la disciplina para tomar decisiones importantes todos los días … varias veces al día.







Un presupuesto exitoso es aquel que puedes seguir. Al establecer metas financieras y crear una estrategia para alcanzarlas, es mucho más probable que las respetes. ¡Es más fácil no comprar un suéter en oferta si sabe que el dinero que está ahorrando se destinará a financiar un año sabático!



Los consultores financieros personales también coinciden en la importancia de ahorrar un colchón financiero equivalente al salario de tres a seis meses para gastos inesperados. De esa manera, si pierdes tu trabajo o un ser querido se enferma, aún puedes pagar tu alquiler y otros gastos hasta que la situación vuelva a la normalidad.