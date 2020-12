411 muertes por fuerzas de Seguridad en Argentina en un año de Fernández

Escuchar Nota

#ArchivoCORREPI2020 • En esta 25ª actualización, incorporamos 496 casos al Archivo, totalizando 7.587 hasta mediados de noviembre de 2020, contra 7.091 que teníamos registrados hace un año. pic.twitter.com/UhNIqApbQV — CORREPI (@CORREPI) December 19, 2020

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina (Correpi) reveló que durante el primer año de gobierno de, lo que representa una leve disminución con respecto a la gestión de Mauricio Macri, que alcanzó los peores indicadores de violencia por parte del Estado desde el retorno de la democracia.'Archivo 2020. Las necesidades del pueblo son esenciales., es el título del exhaustivoanalizó el impacto de las medidas que se tomaron para paliar la pandemia del coronavirus.El documento precisó que, de los 411 casos reportados,, lo que demuestra la persistencia de prácticas represivas que no han logrado ser desterradas sin importar el gobierno del que se trate y que se acentuaron con elde laque se impuso de manera obligatoria.Correpi aclaró que, precisamente por las restricciones de movilidad,porque no han podido acudir a los juzgados para checar los expedientes judiciales, ni visitar a las familias de las víctimas.También recordó que algunas medidas iniciales tomadas por el gobierno de Fernández en relación a las fuerzas de seguridad federales permitieron imaginar un descenso "del altísimo voltaje represivo" del macrismo, que dejópor parte de algún miembro de las fuerzas de Seguridad."En el mismo sentido, al inicio del aislamiento, supusimos que habría un descenso marcado de lasen las calles, por cierto no por falta de balas policiales, sino por la escasez de blancos, dada la marcada disminución de la circulación de personas", señaló."Se produjeronde personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena"Sin embargo, agregó, los datos demuestran que estas premisas eran erróneas porque, aun con menos personas en las calles, y sin varios de los violentos protocolos establecidos por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, no desapareció el "gatillo fácil", es decir, el añejo