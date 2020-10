42 series de Netflix que vale la pena ver

Escuchar Nota

Habemos quienes siempre estamos buscando algo bueno que ver y aprovechando que seguimos todos tratando de no salir de casa para cuidarnos a nosotros y nuestra familia durante esta pandemia creamos esta lista que contiene 21 series originales de Netflix que merecen la pena de ver.La desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el pasado de una pequeña ciudad.Los agentes de la unidad especial del FBI desarrollan nuevas técnicas que les permiten perseguir asesinos en serie, violadores y otros criminales.Explora en sus capítulos el lado oscuro de la era tecnológica en la que vivimos: la paranoia de ser vigilados como en un panóptico los usos terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana.Un financista traslada a su familia a Ozarks. Después de que un plan de lavado de dinero va mal, se ve obligado a pagar una deuda a un narcotraficante mexicano para mantener a su familia.Prairie Johnson es una mujer ciega que misteriosamente desaparece. Siete años más tarde resurge, y su vista se ha restaurado.Ocho desconocidos tienen una conexión y comparten sentimientos y habilidades a medida que tratan de evitar su exterminio.Tres hermanos huérfanos investigan la muerte misteriosa de sus padres mientras conviven con el conde Olaf, su guardián malvado, quien hará lo que sea necesario para apoderarse de la herencia de los niños.Un joven psicópata y una chica rebelde se embarcan en un viaje por carretera.Una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas.El chef David Chang viaja por todo el mundo con escritores, chefs, activistas y artistas que utilizan la comida como un vehículo para romper barreras culturales.Una inmigrante irlandesa es acusada y condenada por los asesinatos de su empleador y su ama de llaves.En la década de 1890, una niña huérfana de 13 años es enviada por error a vivir con hermanos mayores a la Isla del Príncipe Eduardo.El único soldado que sobrevive de un grupo de guerreros que fueron derrotados en un levantamiento contra el nuevo orden mundial debe resolver un asesinato.Justo antes del crash del 29 se abre en Madrid la primera empresa nacional de teléfonos. Muchas mujeres esperan conseguir allí un trabajo que no solo representara una ocupación sino progreso y modernidad en esa época.Muchos son los misterios que rodean la figura de Sor Juana Inés de la Cruz: su relación con la jerarquía de la iglesia, así como la razón detrás de su silencio repentino. Ella es la inspiración para esta serie de ficción, que no desatiende las diferentes aproximaciones e interpretaciones de su vida y trabajoEl mundo comienza a parecer muy espeluznante y extraño para un violonchelista de clase mundial después de la muerte de su madre. El violonchelista comienza a investigar la misteriosa desaparición de un niño que cree que su madre quería que resolviera. Y luego las cosas se ponen atemorizantesSeis años después de que un virus terrible arrastrado por la lluvia aniquilase casi a todos los humanos en Escandinavia, dos hermanos daneses, Simone y Rasmus, emergen de la seguridad de su búnker para encontrar los restos de la civilización caída.Las tensiones aumentan en Jersey después de que un policía blanco mata a a un adolescente afroamericano.Un adolescente con autismo está listo para enamorarse. Para comenzar a salir y encontrar el amor, necesita ser más independiente.Una banda organizada de ladrones se propone cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe.Los secretos de una familia de hermanos adultos son revelados cuando la oveja negra regresa a casa.Dos extraños se sienten atraídos por un misterioso ensayo farmacéutico que, están asegurados, sin complicaciones ni efectos secundarios, resolverán todos sus problemas de manera permanente.Después de que su hija desaparece, un viudo comienza a descubrir los oscuros secretos de las personas más cercanas a él.Después de aterrizar en un planeta alienígena, la familia Robinson lucha contra todo pronóstico para sobrevivir y escapar, pero están rodeados de peligros ocultos.En la década de 1880, el líder de la pandilla ilegal estadounidense asesina al oeste, Frank Griffin, busca al ex protegido Roy Goode. La persecución de Frank lo lleva a La Belle, Nuevo México, una ciudad habitada, después de un desastre minero, casi en su totalidad por mujeres.Desarollado entre el pasado y el presente, una familia fracturada enfrenta recuerdos inquietantes de su antiguo hogar y los terribles eventos que los alejaron de él.Un enlace en sus pasados lleva a un policía honesto a un jefe de pandilla fugitivo, cuya advertencia críptica incita al oficial en una búsqueda para salvar a Mumbai del cataclismo.A medida que se acerca su 16 cumpleaños, Sabrina debe elegir entre el mundo de brujas de su familia y el mundo humano de sus amigos. Basado en el cómic de Archie.La autora Marie Kondo ofrece consejos sobre el arte de mantener ordenados y organizados su hogar y su lugar de trabajo.Serie de televisión sobre un maestro de filosofía de la escuela secundaria, Merlí, que enseña de manera original, y sobre los estudiantes de su clase, incluido su propio hijo, y la relación, amistad, amor y problemas entre los estudiantes de la clase.En esta oscura comedia, una matriarca adinerada trata de mantener la fachada de perfección de su familia después de que la amante de su esposo expone sus sucios secretos.Los equipos de chefs compiten para impresionar a algunos de los paladares más duros del mundo mientras preparan platos icónicos de diferentes naciones en este concurso de cocina.Una joven cínica en la ciudad de Nueva York sigue muriendo y regresando a la fiesta que se celebra en su honor esa misma noche. Ella trata de encontrar una salida a este extraño bucle temporal.Una epopeya familiar de gángsters ambientada en 1919 en Birmingham, Inglaterra; centrado en una pandilla que cosía cuchillas de afeitar en los picos de sus gorras, y su fiero jefe Tommy Shelby.Un drama político familiar ambientado en Florencia a principios del siglo XV. Cosimo de Medici se encuentra al mando de su dinastía bancaria cuando su padre, Giovanni, muere repentinamente.Cuando se encuentra a una cantante asesinada, con las glándulas de olor extraídas de su cuerpo, los detectives sondean a un grupo de amigos que asistieron con ella al internado.Un adolescente con una madre terapeuta sexual se une a una compañera de la escuela secundaria para establecer una clínica clandestina de terapia sexual en la escuela.En el siglo XIV Barcelona bajo la Corona de Aragón se encuentra en uno de los momentos más prósperos de su historia: la ciudad ha crecido hacia la Ribera, un humilde barrio de pescadores, en el que se está empezando a construir la iglesia de Santa María del Mar.Cuando los adolescentes Harry y June huyen de sus familias represivas para estar juntos, se ven descarrilados por un descubrimiento extraordinario: la capacidad de June para cambiar de forma. Un científico intenta capturarla y descubrir la clave de su poder.Cuando tres adolescentes de la clase trabajadora se inscriben en una escuela privada exclusiva en España, el choque entre ellos y los estudiantes ricos conduce al asesinato.Después del asesinato de su familia, el veterano de los infantes de marina, Frank Castle, se convierte en el vigilante conocido como "The Punisher", con un solo objetivo en mente: vengarlos.Un grupo disuelto de superhéroes se reúne después de que su padre adoptivo, quien los entrenó para salvar el mundo, muera.