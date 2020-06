47 años sin el pachucote de México ‘Tin Tan’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si eres mexicano seguro conoces a Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, uno de los cómicos más importantes de la época dorada del cine nacional.



El actor, que nació el 19 de junio de 1915, fue hermano de Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón en el Chavo del ocho, Antonio Valdés, y Manuel el 'loco Valdés'.







El rey del barrio que popularizó la palabra pachuco, apareció en más de 100 películas y grabó 11 discos, además de interpretar a Baloo para The Jungle Book y al gato O’Malley en The Aristocats.



Lamentablemente, su hepatitis le ocasionó una cirrosis hepática y junto a un cáncer de páncreas causaron su muerte el 29 de junio de 1973.



Tres datos curiosos:



El nombre de Tin Tan fue designado a Germán Valdés por Jorge Maulmer, empresario y fundador de una compañía de teatro. Este nombre artístico no convenció al actor al principio, pero esta compañía titulada Maulmer y Miller (por su segundo fundador, Paco Miller) fue con la primera que Tin Tan fue de gira en 1938.



Ringo Starr de The Beatles lo invitó a formar parte de la portada del disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, sin embargo Tin Tan rechazó la oferta y pidió que fuera reemplazado por un árbol típico de México.



Germán Valdés también fue un empresario. En la década de los 40 fundó la productora Tin Tan Films y en 1953 inauguró un centro nocturno llamado El Satélite junto al compositor de sus canciones, Marcelo Chávez.