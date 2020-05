48 negocios clausurados en lo que va de la contingencia

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Desde el 14 de marzo en Piedras Negras se han clausurado alrededor de 48 negocios por no cumplir las órdenes del cierre de sus operaciones, así lo informó el jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores, Jesús Gilberto Cruz Castañeda.



El funcionario declaró que de trata de comercios categorizados como no esenciales y que a pesar de ello continuaron con sus diligencias.



En este sentido, precisó que se han visitado más de 150 establecimientos los cuales se habían notificado anteriormente, sin embargo solamente 48 fueron sancionados y por ende clausurados.



Hasta el momento, informó que son alrededor de 30 negocios los que se mantienen cerrados, mientras que los 18 restantes han pagado su multa y reanudado actividades.



No obstante, señaló que la orden de los cierres se mantiene vigente, por lo cual se siguen vigilando los negocios notificados para verificar que cumplan con las normas sanitarias.



Por último, recordó que el interés del municipio no es aplicar multas para generar ingresos, sino que los negocios no ocasionen motivos a la gente para salir.