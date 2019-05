481 desaparecidos en los últimos 100 días

En los 100 días recientes, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) recibió el reporte de 481 personas desaparecidas, de las cuales 15 fueron halladas con vida y cuatro sin vida.El gobierno federal prepara un primer diagnóstico nacional forense -para saber cómo se encuentran los institutos forenses en cada entidad-, así como un panorama diario de fosas clandestinas, cuyo dato base, recabado de diciembre a la fecha, es de 222 sitios en el país de esta naturaleza, pero el recuento va al alza, dijo la titular de la CNBP, Karla Quintana Osuna.El mayor número de fosas, de las ubicadas recientemente, se hallan en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, estado de México y Nayarit.La funcionaria urgió a los gobiernos estatales a integrar la totalidad de las comisiones locales (ahora son 20 instaladas pero algunas no llegan ni a titular), pero sobre todo dotarlas de personal.“Se requieren expertos en antropología y arqueología forense”, subrayó.Igualmente las fiscalías y procuradurías de Justicia estatales deben fortalecer sus equipos de investigación, toda vez que algunas solo tienen “tres o cinco” especialistas en búsqueda de personas.Al hacer un balance de los primeros 100 días de su gestión en la CNBP (el nombramiento del Presidente López Obrador fue dado a conocer el pasado 8 de febrero), Quintana Osuna dijo que “el reto es titánico” y la problemática “es la mayor deuda que tiene el gobierno en materia de derechos humanos”.El registro base nacional recibido por la administración anterior es de 40 mil 184 personas reportadas como desaparecidas, al corte de hace poco más de un año (abril de 2018).La funcionaria alertó que la problemática es una tragedia nacional y acusó de simulación, previo a su llegada a la Comisión, para la operación de esta instancia y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.En principio, dijo en conferencia de prensa, se hallaron inconsistencias en el registro nacional, nombres repetidos y otros de los que no se cuenta con datos acerca de las circunstancias de la desaparición. “Es un registro muy débil”, indicó.Dijo que en breve se dará a conocer el registro de fosas.Al momento, personal de la Comisión y de la fiscalía General de la República han visitado los 254 anfiteatros que hay en el país , pero el reto mayor son las fosas clandestinas.La funcionaria admitió que hasta ahora, los familiares de las personas desaparecidas han buscado a sus seres queridos “prácticamente solas”.Precisó que hay muchas causales que derivan en el problema de desaparición en México, lo mismo trata de personas con fines de explotación sexual y laboral; secuestro, desaparición forzada (cometida por agentes del Estado), así como vínculos con grupos delincuenciales.Sin embargo, Quintana hizo énfasis en que no se debe estigmatizar ni criminalizar a las víctimas sino buscarlas sin importar los motivos de la desaparición.El presupuesto de la CNBP para este año es de poco más de 400 millones de pesos; la mitad está etiquetado para las comisiones locales y el resto para la operatividad de la Comisión Nacional.