49ers vencen a los Saints con gol de campo a segundos del final

¡QUÉ ATRAPADA!#NFLxFOX Jared Cook salta y llega al bombazo de Brees para su segundo TD del día, New Orleans fue para la conversión de dos puntos pero la defensa de San Francisco leyó la jugada



49ers 7-13 Saints@FOXImpactoNFL pic.twitter.com/WCuSdmwEGZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 8 de diciembre de 2019

Emmanuel Sanders probando ser una adición súper valiosa para San Francisco. pic.twitter.com/TJQVPiSNPY — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) 8 de diciembre de 2019

Este domingo losenfrentaron en el partido más atractivo de la semana 14 de la NFL a los, donde después de un impactante juego, los visitantes se llevaron la victoria con un apretadoJared Cook anotó el primer Touchdown del partido tras recibir un pase de 38 yardas de Drew Brees. Lutz anotó el gol de campo y estábamos 7-0 a favor de los Saints en ese momento.Kendrick Bourne emparejó las cosas tras recibir un buen pase corto de Jimmy Garoppolo; Gould anotó el punto extra y nos poníamos 7-7. Los 49ers querían remontar.Jared Cook nuevamente iba a aparecer pero ahora recibiendo un pase de 26 yardas de Drew Bress. En esta ocasión intentaron hacer la conversión de 2 puntos pero no lo consiguieron, yéndose arriba por 13-7.Para el segundo cuarto las acciones serían igual de intensas. Josh Hill recibió un pase de Bress para sumar otro Touchdown para los Saints; Litz anotó el gol de campo y con ello el marcador se ponía 20-7.La reacción de los 49ers de San Francisco vendría en camino. Touchdown de Emmanuel Sanders acercó a este equipo en el marcador pues Jimmy Garoppolo anotó otro gol de campo y estábamos 20-14.Los Saints quisieron evitar a toda costa que se acercaran y Drew Brees anotó un Touchdown muy cerca de la zona de anotación, sin hacer mucho esfuerzo. Lutz puso otro punto en el tablero y con ello New Orleans se ponía al frente 27-14.Uno creería que el partido comenzaría a tomar rumbo definitivo pero no pasó nada de eso. En la siguiente ofensiva Raheem Mostert recibiría un pase de 35 yardas de Sanders y Robbie Gould anotaría el gol de campo, poniéndose ahora 27-21.Ya sobre el final del cuarto y con el ovoide en su posesión, Raheem Mostert anotaría otro Touchdown tras un pase de 10 yardas. El punto extra se sumaba al puntaje y con ello le dieron la vuelta. 49ers ya ganaba 27-28 en el descanso.Para el tercer cuarto lo puntos no se harían esperar y este juegazo seguiría dando mucho de qué hablar. Los Saints buscaron hacer efectiva su ofensiva pero no pudieron llegar a la zona de anotación, conformándose con un gol de campo de Wil Lutz para estar 30-28 en el marcador.Los 49ers respondieron en su turno y George Kittle anotó otro Touchdown para San Francisco; Garoppolo puso el punto extra en el marcador y todo se ponía nuevamente en favor de los visitantes 30-35.Wil Lutz anotaría los últimos puntos para los Saints con otro gol de campo. San Francisco defendió muy bien, la ofensiva no rindió frutos y con ello el marcador se pondría 33-35.El último cuarto sería tenso y emocionante. Kendrick Bourne le daría un Touchdown más a los 49ers tras un pase de 6 yardas. Con el gol de campo el puntaje sería 33-42.Los Saints se negarían a morir con un Touchdown de Michael Thomas. Recibió un pase de Brees de 21 yardas y Lutz anotó el punto extra, por lo que con el marcador de 40-42, habría un cierre frenético.Los 49ers tuvieron el ovoide en su poder pero fallaron a la ofensiva y lo más que lograron fue acercarse a la zona de anotación, por lo que con un gol de campo más a su cuenta, el marcador se pondría 40-45.Los Saints sabían que se jugaban el todo por el todo en los poco más de dos minutos que les quedaban de partido, por lo que rayaron en la perfección e hicieron un Touchdown con Tre’Quan Smith. Buscaron la conversión de 2 puntos pero fallaron, por lo que el marcador ahora era 46-45.Jimmy Garoppolo cubrió la increíble cantidad de 349 yardas y el suplente Emmanuel Sanders hizo otras 35 para los 49ers. Además, con 10 acarreos, Raheem Mostert hizo un gran partido para los suyos. Drew Brees, de los Saints, realizó las mismas yardas que su rival Garoppolo.Con esto, los 49ers suman su décimo segunda victoria de la temporada y se posicionaron en el segundo puesto del NFC Oeste de la Conferencia Americana y los Saints siguen primeros del NFC Sur.Los Buccaneers vencieron 38-35 a los Colts de Indianapolis, los Ravens volvieron a ganar, ahora contra los Bills por 24-17, los Vikings aplastaron a los Detroit Lions por 20-7 y los Packers de Green Bay se adelantaron 20-15 a los Redskins de Washington.También los Broncos hicieron buen duelo ante los Texans, pues los de Denver vencieron por 38-24, los Bengals cayeron ante los Browns de Cleveland por 27-19, los Falcons doblegaron 40-20 a Carolina Panthers y los Jets vencieron por sólo un punto a los Dolphins de Miami 22-21.