5 autos usados que te cuestan igual que un iPhone 12

Apple dio a conocer el nuevolos cuatro modelos disponibles:y el, siendo los dos últimos los más completos. El precio de los nuevos modelos en México va deEl lanzamiento de estos nuevos móviles provocó muchos comentarios y memes en redes sociales, ya que estos nuevos smartphones no incluirán audífonos ni cargador. Su costo, además, dio de qué hablar debido a que varios internautas compararon el precio del iPhone 12 con el valor de algunos automóviles usados.En Autopistas te decimos cuáles son los vehículos que puedes adquirir por el mismo precio que el iPhone 12. Tomaremos como base el costo del iPhone más equipado, el 12 Pro Max, con un precio de entrees uno de los automóviles más conocidos, ya que con los cuidados adecuados llega a durar mucho tiempo. Aunque el modelo no es reciente, puedes conseguir uno en buenas condiciones por 35 mil pesos. Poco menos que el costo del iPhone 12.Todo depende de las características y estado en que se encuentre el vehículo, por ejemplo, es posible adquirirEste clásico es un sedán de lujo compacto. Fue uno de los autos de Mercedes-Benz más baratos en 1999.Con cuatro cilindros y poco más de 200 mil kilómetros recorridos este auto usado, se puede adquirir en perfectas condiciones, un precio menor que el iPhone 12.El Ford Mustang 2000 GT utiliza un motor V8 que produce 360 caballos de fuerza. Aunque el modelo en venta no tiene especificaciones, en este tipo de automóviles se puede encontrar una transmisión automática de cuatro velocidades con sobremarcha o una caja de cambios manual de cinco velocidades.Pues adquirir unEs posible adquirir clásico vochito de Volkswagen por un costo menor al del iPhone 12. Este modelo de automóvil es muy apreciado por los amantes de los motores, ya que para muchos fue su primer carro,Puedes revivir aquellos años maravillosos pagando un precio similar al del iPhone 12, ya que el costo de un Volkswagen Sedán 1990 usado va de 35 mil 500 pesos a 37 mil pesos, dependiendo las condiciones y el uso que se le haya dado.Este es uno de los vehículos usados con el precio más económico. Su valor es de 23 mil 500 pesos igualando el costo de uno de los iPhone 12 más accesibles, el modelo mini. Aunque el vendedor no agrega descripción, el auto luce en perfectas condiciones.Si bien, es posible encontrar autos usados mucho más baratos que el nuevo iPhone 12, debes tener en cuenta que estos modelos no son recientes y que tanto las reparaciones como el mantenimiento, pueden ser costosos.