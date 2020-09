5 celebridades que murieron a manos de asesinos seriales

Escuchar Nota

A diferencia de lo que Hollywood nos hace pensar,dado que comprenden menos del 1% de los homicidios cometidos cada año. Es aún menos común que entre las víctimas de estos macabros personajes se encuentren celebridades, normalmente protegidas bajo el ojo público.Sin embargo,son la excepción a la regla, ya que gozaban de la atención de los reflectores cuando perdieron la vida a mano de asesinos seriales.De acuerdo con el FBI, este tipo de criminales no son como los pinta la ficción. A diferencia de la creencia popular, los asesinos seriales se esconden a plena vista en sus comunidades y a menudo tienen familias y trabajos estables. Es esta capacidad para mezclarse sin problema con el resto de la población, que los hace pasar desapercibidos para las autoridades.La racha asesina de C comenzó en abril de 1997, cuando golpeó hasta la muerte con un martillo a Jeffrey Tail, con quien tenía una amistad cercana. Días después Cunanan disparó fatalmente contra su ex amante David Madson.En mayo de ese año, Andrew apuñaló a muerte al magnate Lee Miglin y en menos de una semana, volvió a cometer homicidio, esta vez contra William Reese, el cuidador de un cementerio al que le robó su camioneta.No está claro qué tipo de relación había entre Gianni Versace, el líder de la casa de moda que lleva su apellido, y Andrew. Aunque ambos eran homosexuales, Gianni tenía una conocida y larga relación con Antonio D’Amico, así que no se sabe si también estaba vinculado emocionalmente con Andrew, quien se prostituía.Por motivos que aún se desconocen, el 15 de julio de 1997, Cunanan le disparó dos veces en la cabeza a Gianni, cuando el diseñador regresaba a su mansión después de visitar un café local. Ocho días después de matar a Versace, la policía descubrió el cuerpo de Andrew en un barco cercano, donde el asesino aparentemente se suicidó.La noche del 8 de agosto de 1969, cinco personas, incluida la actriz Sharon Tate, fueron asesinadas por seguidores de Charles Manson. Tate, conocida por su papel en Valley of the dolls (Valle de las muñecas) (1967), estaba casada con el director Roman Polanski y al momento de su muerte tenía ocho meses de embarazo.Mientras Polanski estaba de viaje, su amigo Wojciech Frykowski y su novia, Abigail Folger se estaban quedando con Tate en Los Ángeles. Esa noche también estaba en la propiedad el estilista de celebridades Jay Sebring.Manson, líder del culto conocido como “La Familia”, le encargó a sus seguidores Charles “Tex” Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian ir a la casa del director y matar a todos los que se encontraran ahí.El ocupante anterior de la casa era el productor musical Terry Melcher, quien se había negado a grabar un disco con Manson.Cuando el grupo de asesinos llegó a la propiedad, se encontraron al joven de 18 años Steven Parent, quien se encontraba por casualidad en el lugar. Los seguidores de Manson asesinaron a Parent e ingresaron a la casa. Ahí amarraron a Tate y Sebring, para luego apuñalar y disparar contra el estilista.Frykowski y Folger fueron asesinados después, a pesar de que ambos habían intentado huir de sus atacantes. Finalmente Sharon Tate fue apuñalada a muerte y los criminales usaron su sangre para escribir la palabra “cerdo” en la puerta principal de la propiedad.La noche siguiente los miembros de “La Familia” asesinaron a otras dos personas, provocando pánico en la ciudad. Los asesinos no fueron capturados hasta 1969, cuando Atkins confesó los crímenes. Todos los asesinos, incluido Manson, fueron condenados a muerte, pero la sentencia se cambió por cadena perpetua cuando California abolió la pena capital en 1972.Linda Sobek era una ex porrista de Los Raiders de Los Ángeles que lo tenía todo, belleza, carisma y un futuro brillante por delante al comenzar una carrera de modelaje. En 1995, parecía que la chica por fin pasaría a las pasarelas cuando un fotógrafo llamado Charles Edgar Rathbun la contactó para aparecer en el siguiente ejemplar de la revista Autoweek.El fotógrafo se reunió varias veces con Linda hasta la sesión fotográfica final que se llevaría a cabo en una zona montañosa lejos de Los Ángeles. La modelo nunca regresó. Casi un mes después de su desaparición, Rathbun se entregó a la policía y dijo que había matado accidentalmente a Linda y después había entrado en pánico y escondido el cuerpo.La autopsia determinó que Sobek tenía niveles altos de alcohol en la sangre y había sido estrangulada. El informe también determinó que la chica había sido violada antes de morir, aunque el fotógrafo argumentó que había sido un encuentro consensuado.Rathbun intentó suicidarse en custodia policial pero fue rescatado. Durante la investigación, las autoridades trataron el caso como el de un asesino serial, pues estaban convencidos de que el asesino de Linda era también responsable de la muerte de otra modelo en Los Ángeles, así como una mujer en Ohio y la desaparición de una tercera víctima.Estas acusaciones nunca se probaron y al final Rathbun fue condenado a cadena perpetua sólo por el crimen contra Linda, pero la evidencia que lo vincula a otros casos es abrumadora.Por ejemplo, al fotógrafo se le acusaba del asesinato de Kimberly Pandelios, otra modelo rubia que trabajó con Rathbun en varias ocasiones y que fue encontrada muerta en 1992, cerca de donde se hallaba el cadáver de Linda. Pandelios fue vista por última vez junto a Rathbun… en el mismo restaurante donde el fotógrafo se reunió con Sobek antes de matarla.John Sweeney dejó un rastro de ex parejas muertas entre las que se encuentra Melissa Halstead, una joven modelo estadounidense. Sweeney mató a dos de sus novias, intentó asesinar a otra y se cree que podría estar detrás de la “desaparición” de otras ex amantes.Melissa, quien también era fotógrafa, había tenido una relación con Sweeney y desapareció de su apartamento en Ámsterdam en 1990. Su cuerpo fue encontrado en un canal cercano, con las manos amputadas. No fue hasta 2008 que la policía vinculó su muerte a John gracias al ADN.Paula Fields fue la siguiente víctima. Paula conoció a Sweeney en el año 2000, cuando se prostituía. El año siguiente, fue encontrada descuartizada en el canal de Regent, en Londres.Se sospecha que Sweeney también mató a otras tres ex novias, quienes están desaparecidas y dos hombres alemanes. Entre las propiedades de Sweeney se encontraron dibujos gráficos de sus métodos para matar, así como poemas sobre sus víctimas.En 1994 Sweeney atacó una vez más, al torturar por dos días a Delia Balmer, quien logró escapar. John fue arrestado pero le dieron libertad bajo fianza y horas después volvió a atacar a Delia con una hacha. Se dio a la fuga y no fue capturado hasta 2001.Había estado en prisión desde entonces y no fue hasta 2011 cuando se vinculó a John con los dos asesinatos previos a su condena.Aunque oficialmente el asesinato de la actriz Elizabeth Short, conocida como “La Dalia Negra” sigue sin resolverse, en 2016 emergió una nueva versión que acusa a un doctor (ya fallecido) por el crimen. Lo más impactante es que el responsable de nombrar a este médico como el asesino es su propio hijo, un ex policía, que ha pasado los últimos 15 años reuniendo evidencia.El asesinato de Elizabeth se convirtió en todo un festín para los diarios amarillistas. Las horribles circunstancias en las que se encontró su cuerpo, en 1947, la convirtieron en el caso no resuelto más famoso de California.Short había sido cuidadosamente cortada a la mitad y pedazos de su propia carne habían sido insertados en su vagina, además de que su útero había sido retirado. Su cara había sido cortada para aparentar una macabra sonrisa.George Hodel abandonó a su hijo Steve cuando era pequeño y ambos tuvieron poco contacto entre sí hasta la muerte de George. Fue entonces cuando Steve se topó con fotografías de Elizabeth entre las pertenencias de su padre y comenzó a investigar.El procedimiento para cortar a Elizabeth es muy específico y coincide con uno que se enseñaba en la escuela de medicina cuando George Hodel se preparaba para ser doctor. Las cartas recibidas por la policía de parte del supuesto asesino también se parecen a la letra de Hodel.Por si fuera poco, Hodel también estaba en la cima de la lista de sospechosos cuando el caso se investigó por primera vez y cuando la policía colocó micrófonos en su cuarto de hotel lo escucharon confesar una asesinato, aunque no podían probar que hubiera sido el de Elizabeth.Aunque muchos han sacado su propia versión sobre el asesino de Elizabeth, el libro que Steve escribió acusando a su padre, es el primero que tuvo la colaboración de la policía.Más allá del caso de la "Dalia Negra", Steve cree que su padre también cometió otra docena de asesinatos, dentro y fuera de Estados Unidos, ya que el doctor después se mudó a Filipinas. Entre estos supuestos homicidios está incluido el de Lucila Lalu, cuyo cadáver estaba colocado en forma similar al de Short.Información de Vive USA