5 consejos efectivos para dormir más rápido

Ciudad de México.- Dormir más de siete horas cada noche es uno de los hábitos más importantes que necesitan las personas para mantenerse saludables, pero no todos tienen la facilidad para lograrlo rápidamente.



Si por las noches pasas horas sin poder conciliar el sueño y ya no sabes qué más hacer para lograr dormir el tiempo recomendado por los expertos, seguramente tendrás que cambiar tus hábitos de manera inmediata.



La Clínica Mayo advierte que dormir poco tiempo puede afectar el estado de ánimo, la capacidad de concentración, a la sensación de hambre y podría “perpetuar problemas de salud graves”.



La etapa más importante del ciclo del sueño es la de movimientos oculares rápidos y si este periodo se reduce también puede disminuir la concentración y la agudeza mental de las personas.



Si buscas mejorar la calidad de tu sueño y dormir casi de inmediato al tocar la cama por las noches, sigue los siguientes consejos de los expertos:



1. Evita las siestas

La Fundación Americana del Sueño recomienda evitar las siestas antes de la hora de ir a dormir, especialmente durante la tarde. Estos breves periodos de sueño pueden otorgar energía pero dificultar la conciliación del sueño por las noches.



La Clínica Mayo precisa que las siestas deben limitarse a menos de 30 minutos y se deben tomar lo más temprano posible.



2. Mejora la atmósfera de tu habitación

El ambiente que tiene una habitación puede ser un factor que te impida dormir de inmediato. Si te es posible, compra un colchón, almohadas, sábanas y cobijas de alta calidad que otorguen una sensación de comodidad y mantengan una temperatura templada.



La temperatura que ofrece el cuarto también es importante para poder dormir rápido. Sentir demasiado calor o demasiado frío podría ser una distracción.



También procura tener una habitación oscura y silenciosa. Si no es posible, puedes usar tapones para los oídos o mascarillas para los ojos.



3. Practica ejercicio

Hacer ejercicio de manera regular, aunque sólo sea una caminata, es uno de los factores que mejora la calidad de sueño y ayuda a conciliarlo de forma más rápida.



Sin embargo, la Clínica Mayo advierte que ejercitarse cerca de la hora de dormir también podría ser un obstáculo.



4. Prueba la ayuda de los aromas

La Fundación Americana del Sueño recomienda utilizar aceites esenciales y aromatizantes para ayudar a la relajación durante las noches.



Los aromas que pueden funcionar con el propósito de dormir de manera más rápida son los naturales, especialmente el de lavanda.



5. Evita la cafeína y el alcohol

La Universidad de Harvard precisa que el alcohol, la cafeína y hasta el chocolate contienen estimulantes que alteran el sueño durante las noches. Los expertos de la institución también piden evitar las frutas ácidas o los alimentos picantes para evitar molestias como la acidez estomacal antes de dormir.