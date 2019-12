5 consejos para elegir el mejor árbol de navidad

En estos días de pedir posada...Hace unas semanas comenzaron las ventas de árboles navideños y con ello la duda de saber qué árbolito comprar, ya que existen muchastamaños, colores y precios.Por lo que me di a la tarea de ir a distintos locales y puntos de venta para comparar y saber cómo elegir un buen árbol de navidad, así que si aún no compras el tuyo sigue leyendo para que sepas cuál es la mejor opción.¿QUÉ TIPO DE ÁRBOL QUIERES?Como mencioné anteriormente, existen árboles artificiales, naturales o cortados, así que primero hazte la pregunta de cómo quieres tu árbol navideño.Los árboles cortados son aquellos NATURALES que no tienen raíces, así que una vez cortado al paso de las semanas mueren y tienen que tirarse.En el caso de los árboles naturales o vivos, estos los venden CON MACETA para poder plantarlos una vez que la temporada de Navidad y Año nuevo a pasado.Mientras que los, aunque no despiden el aroma a pino, pueden ser una buena inversión a largo plazo, ya que solo deberás comprarlos una vez y colocarlo cada diciembre.En lo personal es una opción que me gusta mucho porque no tienes que gastar cada año, no es necesario destruir la naturaleza y bien arreglados lucen como uno natural, tan solo será cuestión de conseguir una vela aromática y darle el olor a pino que tanto amamos.TAMAÑOEs importante conocer las dimensiones de tu departamento o casa, sobre todo para saber en dónde colocarlo, ya que los árboles navideños ocupan mucho espacio y deben colocarse en un espacio que no le estorbe a la gente ni a tus mascotas.Por lo general, el tamaño también influye en el precio, así que toma en cuenta la zona en donde lo colocarás.Te recomiendo colocar tu árbol de navidad en alguna esquina, ya que las ramas no se romperán y la gente podrá caminar sin mayor problema.RAMASExisten árboles naturales y artificiales que tienen varias opciones de ramas, los hay más tupidos y otros con ramaje separado para colocar las luces y losLo ideal sería tener en mente cómo te gustaría decorarlo, si planeas usar luces, listones, esferas, dulces o adornos navideños, para ver qué conviene más.En caso de que elijas un árbol natural, fíjate bien en la punta de tus ramas y evita comprar aquellos que se ven secos o que carecen de hojitas. Un tip muy efectivo es jalar un poco las ramas, en caso de que suelte muchas hojas, corre a comprar otro árbol ya que está por secarse y no durará mucho en tu casa.ETIQUETA “RESISTENTE AL FUEGO”Cuando compres tu árbol fíjate que tenga un aviso de que es RESISTENTE AL FUEGO, ya que al colocar luces estas se calientan y podrían ocasionar un incendio. Lo mejor será verificar que el pino no sea propenso a ocasionarEn caso de que elijas un árbol natural o cortado, será necesario que verifiques que tenga la suficiente agua para que dure en perfecto estado por más tiempo.Un árbol bienayudará a que no se ocasione un incendio; mientras más seco el árbol, más propenso a generar fuego.Toma en cuenta estos consejos y te aseguro que harás una compra inteligente.Platícame qué tipo de árbol te gusta más, ¿natural, artificial o cortado?Con información de Excelsior