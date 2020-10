Lugares embrujados en México que tienes que conocer

Escuchar Nota

De día, estos destinos son hermosos, interesantes e imperdibles. Pero, por la noche, se convierten en lugares bastante terroríficos, llenos de leyendas fantasmales y rincones siniestros. Esto no significa que sean menos atractivos, sino todo lo contrario: para los fanáticos de lo paranormal, se vuelven una visita obligada.Durante el siglo XVIII y XIX, Real de Catorce fue un importante pueblo minero, pero quedó abandonado después de la Revolución. Por eso, aunque ahora está habitado nuevamente conserva una atmósfera de misterio, entre sus calles empedradas y construcciones antiguas con paredes carcomidas.Hay un fantasma que, según los locales, nunca se fue. Se trata de “El Jergas”, un minero que murió hace muchos años mientras laboraba. Se dice que “El Jergas” acostumbraba aparecerse ante otros mineros cuando se encontraban solos. Como su atuendo de trabajo no causaba sospechas, les daba instrucciones equivocadas a sus colegas para perderlos; sin embargo, con frecuencia los conducía a puntos donde había una rica cantidad de minerales para extraer.Tal vez justo ahora no sientas mucho miedo, pero te retamos a pensar en esta leyenda mientras caminas por el Túnel de Ogarrio, el pasaje de casi dos kilómetros que atraviesa las montañas y sirve como entrada al Pueblo Mágico. Si quieres más emoción, puedes unirte a un recorrido nocturno del hotel Mesón de la Abundancia o hacer una expedición en willy por el desierto, la cual concluye con la visita al socavón de una mina.“Dicen que por las noches, cuando no hay luna llena, puedes encontrarte a una anciana pidiendo “raite”, pero después de subirla y avanzar unos kilómetros, te das cuenta de que ella ya no está a bordo de tu vehículo”, nos contó Alfredo Ochoa, historiador de Baja California. Y es que en esta carretera, la cual conecta a Mexicali con el Pueblo Mágico de Tecate, abundan las historias terroríficas de aparecidos.A finales del siglo pasado le decían “la carretera de la muerte”, por los accidentes que causaron sus curvas cerradas y peligrosas. Todavía quedan restos de autos y camiones de carga atrapados entre los barrancos. Hay otras leyendas: dicen que varios traileros han visto un soldado fantasma que los acompaña durante el trayecto de curvas.Se llama La Rumorosa por el sonido que el viento produce al golpear las formaciones rocosas que la rodean. Hoy en día tiene varios miradores en el camino, y puede practicar rappel para apreciar mejor las formaciones.Es otro Pueblo Mágico cuyo encanto se debe a su herencia minera y a que, en el pasado, fue un sitio fantasma. En éste puedes hacer dos recorridos por el interior de sus minas.La mina Pirata tiene escaleras y está bien iluminada. En cambio, San Rafael está totalmente a oscuras y explorarla implica descender apoyándote con una cuerda. Aquí es donde las leyendas de mineros fantasma resultan más inquietantes. Se dice que es fácil escuchar ruidos de piedritas siendo aventadas, pasos o que, en alguna ocasión, los guías han visto una sombra de más cuando dirigen un recorrido.Hay muchas razones para visitar este parque: sus jardines temáticos, senderos para andar en bici y actividades para niños, son algunas de ellas. Pero existe un habitante que probablemente no conoces: “El Patitas”. Es el fantasma de un niño que falleció hace muchos años en la propiedad que aquí se encontraba antes del parque; recibe su apodo porque, a veces, al amanecer se distinguen sus pequeñas huellas en los alrededores de una fuente.Cada mes se llevan a cabo campamentos familiares de sábado a domingo, acompañados por guías. Por la noche, después de una fogata, se hace un recorrido nocturno por un rancho contiguo al parque, el cual normalmente está cerrado al público y, se dice, está embrujado. Las anécdotas que han surgido entre los vigilantes del terrorífico lugar hacen temblar a más de uno.Este hotel es difícil de ignorar, pues su estructura es bastante peculiar en México: un castillo de tipo medieval hecho de piedra. Sin embargo, no es tan antiguo como parece, pues recibió ese diseño a mediados del siglo pasado. La propiedad donde se encuentra tiene mucha más historia: fue parte de una hacienda de beneficio a finales del siglo XVI, así como un albergue y hospital a principios del XX.No se sabe exactamente por qué, pero más de un huésped ha reportado sucesos paranormales en el alojamiento. Por la noche, los visitantes han visto seres traslúcidos caminando por los pasillos, puertas que se abren solas y objetos que cambian de lugar sin explicación, de acuerdo con Hoteles.com. También han escuchado conversaciones y risas mientras están en la cama.En pleno corazón de Orizaba se encuentra una antigua construcción en completo abandono que, cuentan, se trata de la casa más embrujada de la región y uno de los sitios más temibles de todo México. Según se dice, cualquiera que tenga la osadía de pasar una noche en su interior, se convertirá en su nuevo dueño. El asesinato de una familia entera ha generado múltiples leyendas en torno a esta casa, la cual se encuentra a la espera del valiente que soporte los fenómenos aterradores, las múltiples apariciones que aún desde el exterior se pueden observar, así como el intenso dolor de cabeza y sensación de malestar que produce el simple hecho de estar cerca de ella.Misnebalam es una pequeña localidad ubicada al norte del estado de Yucatán en la que aún habita el espíritu de “Juliancito”, un pequeño que tras ser víctima de violación, se colgó en un árbol al interior de la ex-hacienda del lugar. En 2005, la presencia de éste y otros fenómenos aterradores, obligaron a los habitantes de Misnebalam a abandonar el pueblo, que en la actualidad es visitado sólo por los más atrevidos, pues la fuerte actividad paranormal del sitio vuelve insoportable la estadía, particularmente por las noches.Éste parque infantil debería ser el ensueño de todo niño: juegos, áreas verdes, hasta un castillo encantado como el de las películas. Pero no. Se ha convertido en un lugar de horror para los habitantes del puerto de Veracruz, quienes afirman que al interior han ocurrido fenómenos paranormales, apariciones, y que inclusive las estatuas cobran vida. Entre ellas, el tétrico semblante de ‘Blanca Nieves’ y los rumores de quienes la han visto sonreír y parpadear, ha motivado el paulatino abandono del ‘Reino Mágico’. En 2014, en el marco de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, el parque fue remodelado y ‘Blanca Nieves’ reubicada debido al deterioro.Ésta famosa construcción ubicada en ‘La sultana del norte’ arrastra tras de sí la triste leyenda de una niña inválida cuyo padre había construido esta casa llena de rampas especialmente para ella. Una tarde, cuando la construcción aún se hallaba en obra negra, la niña cayó desde la parte más alta de la casa en inexplicables circunstancias, muriendo al instante. El dolor de su padre, aunado a su desaparición, quedaron impregnados en la atmósfera trágica de éste emblemático lugar en Monterrey, que en la actualidad se encuentra en trabajos de remodelación.Cuenta la leyenda que Don Julián, el único habitante de éste islote perdido en los canales de Xochimilco, halló el cadáver de una pequeña niña que había muerto ahogada muy cerca de su cabaña; desde entonces, Don Julián había sido víctima de interminables noches de tormento, pues los lamentos de la niña no lo dejaban descansar. Fue así que decidió rodear la isla con muñecas y juguetes para así apaciguar un poco aquel espíritu angustiado. El resultado fue la macabra escena que tantas veces hemos visto en videos y fotografías, pero de la que muy pocos se han atrevido a estar cerca.Existen muchos otros sitios llenos de leyendas y una escalofriante atmósfera, como la casa de Claudia Mijangos, ‘La hiena’ de Querétaro, quien en abril de 1989 asesinó a sus tres hijos en dicha propiedad, o la ex-hacienda de “Los Molinos”, en San Sebastián Etla, Oaxaca, donde los vecinos afirman que por las noches se pueden ver chaneques, quienes gustan de jugar macabras bromas a los que se atreven a pasar por ahí.