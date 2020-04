5 plantas medicinales que debes tener en casa… y puedes cultivar

Escuchar Nota

Las plantas son vida.La existencia humana depende, entre otros factores, del mundo vegetal que nos rodea y que conforma nuestro entorno.Las plantas nos alimentan y curan, tanto el cuerpo como el alma.Desde tiempos antiguos, el hombre ha reunido un vasto conocimiento sobre plantas medicinales. Hay compendios antiquísimos que detallan enciclopédicamente sus beneficios y propiedades.Algunas de estas plantas medicinales son fáciles de cultivar en nuestro jardín o huerto: una 'farmacia viviente' a nuestra disposición.Se recomienda que sean especies de procedencia local, aunque hay algunas que son introducidas en casi cualquier timpo de ambiente por su fácil adaptabilidad.Algunas pueden ser usadas como tés, condimentos, o cataplasmas. A todas ellas se le puede extraer tinturas en alcohol, aceites o polvos para uso medicinal.Nombre científico: Menta spicata.Parte utilizable: Parte aérea de la planta.Propiedades y usos: Problemas digestivos, calmante nervioso, mejora digestión, indigestión, dolor de estómago, antihelmíntico.Nombre científico: Thymus vulgaris.Parte utilizable: Toda la planta.Propiedades y usos: Aporta vitamina K, hierro, magnesio y calcio. Antiséptica, antioxidante, analgésica, antibacteriana, expectorante.Nombre científico: Aloe barbadensis.Parte utilizable: Pencas (parte gelatinosa).Propiedades y usos: Cicatrizante, tos, bronquitis, várices, dolores musculaes, problemas de piel, diabetes. Antiinflamatorio y acción benéfica en gastritis. Acción antibiótica contra Bacillus butilis, Staphylococcus aureus y antiviral herpes simple.Nombre científico: Mentha piperita.Parte utilizable: Hojas y flores.Propiedades y uso: Dolor de estómago, antiespasmódico, cólicos hepáticos, gastritis, dolor de vientre, diarrea, flatulencia, mal aliento. Descongestión de fosas nasales.Nombre científico: Rosmarinus officinalis.Parte utilizable: Ramas tiernas con hojas y flores.Propiedades y uso: Antiespasmódica, evita caída del cabello, reumatismo, artritis, sarampión, afecciones respiratorias y digestivas, presión baja, problemas dermatológicos.1.- Toma en cuenta tu espacio, de preferencia en sol directo o resolana, de no ser posible a través de una ventana.2.- Organiza contenedores o macetas que van a ocupar el espacio destinado.3.- Tierra suelta de hoja.4.- En el mercado de tu localidad puedes conseguirlas ya en bolsas listas para trasplante, recuerda hacerlo en la tarde sin sol, para evitar el estrés.*Puedes germinarlas recuerda siguiendo las indicaciones que tienen los sobres de las semillas. Venta en supermercados.5.- Elige las plantas que más se adapten a tus necesidades y las de tu familia, las que ocuparás de uso común.6.- Mantenlas húmedas, el riego depende del lugar que se haya elegido. Un tip, entierra un abate lenguas, debe salir húmedo de no ser así riega.7.- Corta de preferencia al amanecer antes de que salga el sol o por la tarde, agradece a tu planta antes de cortar.8.- Debes tener tijeras especiales sólo para tus plantas, con buen filo (lávalas muy bien o desinfecta con alcohol en cada corte).9.- Los cortes deben ser de la parte externa y al ras del tallo.10.- No dejes florear tus plantas, ve haciendo cortes para que se hagan 'pachonas'.OJO: Si no utilizas las hojas y ramas, ponlas a secar sobre papel de estraza o servilletas en un lugar sin sol. Una vez secas, almacena en sobres o frascos y etiquétalos.Aderezo con MentaIngredientes: Una taza de yogurth natural, una cucharada de aceite de oliva, jugo de limón y hojas de menta cortadas finamente.Revuelve y mezcla el yogurth con el resto de los ingredientes.Infusión medicinal Tisana de tomillo (garganta inflamada)Ingredientes: una cucharadita de tomillo, 1 1/2 tazas de agua.Calentar el agua. Poco antes de hervir agregar el tomillo, tapar 1 ó 2 minutos y dejar hervir a fuego bajo. Apagar y dejar reposar 5 minutos. Colar.Se puede hacer gárgaras o tomar calientito.