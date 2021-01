5 razones por las cuales tienes que ver la nueva serie Los Bridgerton

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Bridgerton es la serie recién estrenada de ocho capítulos que nos tiene a muchos picadísimos y sin poder soltar el control de la televisión. Los personajes han acaparado las redes sociales demostrándonos que es el nuevo must de Netflix. Se trata de una producción de Shonda Rimes (creadora de Grey's Anatomy ) que está ambientada en la época de principios del siglo XIX. Esta vez no fue la excepción y la serie lleva el sello de nuestra superproductora favorita: escándalo, pasión, provocación y actores por los que se nos cae la baba. La historia está basada en las novelas de Julia Quinn donde ocho hermanos de la alta sociedad londinense buscan amor y felicidad. Aquí las razones por las que deberías de ver la serie a la que todos han catalogado como el nuevo "Gossip Girl".



1. El duque que robó el corazón de muchas

El londinense Regé-Jean Page da vida al personaje Simon Basset, el atractivo duque de Hastings del que Daphne Bridgerton (el personaje principal de la serie) hace un pacto. ¿Su objetivo? Alejar a Daphne de un matrimonio arreglado y a él del spotlight al ser el soltero más cotizado de la sociedad. Poco sabían, lo que ambos iban acabar sintiendo el uno para el otro. ¡Gracias Bridgerton por presentarnos a nuestro nuevo crush! Por cierto, dicen los rumores que Regé-Jean está entre los candidatos para ser el próximo James Bond.



2. El vestuario de la serie

La diseñadora Ellen Mirojnick es la responsable de todos los looks y decidió que en un show lleno de escándalos y citas secretas, los sombreros, los sacos, las joyas, las plumas y la ropa fina no podían faltar. Ellen se dio a la tarea de crear vestidos de seda en colores pastel, con estampados florales y cientos de metros de tela, mangas globo cubiertas en diamantes y pelucas muy parecidas a las que usaba María Antonieta. Te aseguramos que el vestuario es suficiente razón para ver cada uno de los capítulos.



3. Lady Whistledown, la responsable de sacar a la luz todos los escándalos y secretos

Lady Whistledown puede que sea nuestro personaje favorito de la serie. ¿Qué pasó en el evento del fin de semana?, ¿cuáles son las parejas del momento? Lady Whistledown es la encargada de reportar TODO en una especie de "blog". Su identidad se mantiene anónima a lo largo de la serie, lo cual hace que el espectador trate de adivinar en cada momento quién es la (o ¿el?) periodista.



4. La música

Aunque la serie se da en el siglo XIX, el soundtrack de Bridgerton tiene una influencia moderna gracias a la presencia de versiones orquestales de canciones de Ariana Grande, Taylor Swift y otras estrellas de la actualidad. Cada baile al que asisten los personajes de la serie es mucho más especial cuando cada una de las canciones suena en el fondo. La mejor noticia: afortunadamente para los fanáticos, Netflix hizo que sea mucho más fácil escuchar todas las canciones y ahora las podemos encontrar en Spotify.



5. Porque nos falta una distracción en un mundo tan complicado

Hoy en día estamos viviendo una situación llena de incertidumbre, estrés y tristeza. Es por eso que necesitamos distracciones en nuestro día a día para que la vida cotidiana se haga más amena. La serie “Los Bridgerton” es la historia "chic flick" que no sabíamos que necesitábamos en una época tan complicada y que, sin duda, te hará olvidar durante un rato la realidad.