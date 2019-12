500 planteles de Coahuila afectados por recorte federal

Torreón, Coah.- El Gobierno Federal recortó los recursos para el Programa Escuelas de Tiempo Completo, dejando fuera del apoyo económico a 650 planteles de los sectores con mayor índice de pobreza y marginación, afectando a los propios padres de familia y al mismo aprendizaje de los niños.



Con este programa, las escuelas de nivel preescolar y primarias extendían el horario de las 8 de la mañana hasta las y 3 de la tarde. lo que favorecía a los padres y madres de familia trabajadores que no tienen con quien encargar el cuidado de los hijos.



Los propios docentes resultan afectados, pues mensualmente recibían una compensación mensual



Higinio González Calderón, secretario de Educación, informó que se afecta directamente a la alimentación de los niños y el Estado redistribuirá recursos para darles apoyo.



“A todos nos afecta, pero buscamos la manera de que nos afecte lo menos posible”, explicó, al indicar que 150 recibirán dinero para alimentación y el resto quedan fuera del programa, con una afectación directa a los alumnos.



“Imagínate, cómo afecta a un niño que antes desayunaba y que ahora ya no desayuna. Sí lo afecta, no es lo mismo aprender con la panza vacía que con algo de alimento en el estómago”,



“Son puras escuelas pequeñas del área de los polígonos que les llamamos de alta marginación”.



El programa ETC buscaba ampliar las jornadas escolares para aprovechar de mejor manera el tiempo para el desarrollo de materias cívicas, de humanidades, científicas, tecnológicas, artísticas, protección del medio ambiente y educación física, entre otras actividades.