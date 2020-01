6 puntos para entender el ataque de EU a Irán

Ciudad de México.- El ataque aéreo estadounidense que mató a un importante general iraní en Bagdad aumentó la tensión entre Teherán y Washington, después de meses de ataques comerciales y amenazas en todo Medio Oriente.



La forma en que Irán responderá sigue siendo un misterio, aunque su líder supremo advirtió que "una fuerte represalia está esperando" a los que mataron al general de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani la madrugada de este viernes.



Eso podría incluir cualquier cosa, desde desafiar a los buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico, disparar misiles balísticos o desplegar las fuerzas de poder que Irán ha cultivado para cubrir sus fuerzas convencionales sancionadas durante mucho tiempo.



La muerte de Soleimani es el último de una serie de incidentes que se remontan a la decisión del presidente Donald Trump en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y potencias mundiales. Sin embargo, la enemistad general entre Irán y EU se remonta a la Revolución Islámica de 1979, así como a un golpe de estado en Teherán respaldado por EU en 1953 que consolidó el poder de su sha gobernante sobre un primer ministro electo.



Aquí algunas claves para comprender el caso:



1. El asesinato de Soleimani



Un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bagdad mató a Soleimani, de 62 años, así como a Abu Mahdi al-Muhandis, el comandante adjunto de las milicias respaldadas por Irán en Irak conocidas como las Fuerzas de Movilización Popular, y otras cinco personas.



El Departamento de Defensa señaló que mató a Soleimani porque "estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".



También acusó a Soleimani de aprobar los ataques contra la embajada de EU en Bagdad a principios de esta semana. Soleimani dirigió la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria paramilitar. Eso incluyó la supervisión de las fuerzas que luchan en Siria, así como las milicias que atacaron a las fuerzas estadounidenses en Irak con ataques con bombas mortales después de la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein.



2. Meses de ataques



Citando una amenaza no especificada de Irán, la Casa Blanca ordenó en mayo el despliegue de un portaaviones estadounidense al Golfo Pérsico. Poco después, se registraron explosiones que Estados Unidos atribuyó a minas colocadas por Irán y dirigidas a los barcos petroleros cerca del crucial Estrecho de Ormuz, por el cual pasa el 20 por ciento de todo el petróleo del mundo.



Irán negó estar involucrado, aunque incautó buques petroleros en respuesta a que uno de sus buques fue confiscado en Gibraltar. Irán también derribó un avión no tripulado de vigilancia militar estadounidense. Trump decidió que no tomaría represalias por el ataque.



Mientras tanto, las agresiones a la industria energética de Arabia Saudita se intensificaron: varios misiles y aviones no tripulados atacaron en septiembre una instalación petrolera, lo que redujo a la mitad la producción de la compañía.



Por otra parte, Israel ha golpeado repetidamente objetivos vinculados con Irán en Siria en los últimos años y ha advertido contra cualquier presencia iraní permanente en la frontera. Los ataques culminaron con ataques aéreos estadounidenses que golpearon a las milicias respaldadas por Irán en Irak y esos milicianos atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad.



3. Acuerdo nuclear, origen de la crisis



Los ataques se produjeron después de la decisión de Trump, en mayo de 2018, de retirar a EU del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales.



El acuerdo de 2015 hizo que Irán aceptara limitar su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Trump volvió a imponerlas e incluso las recrudeció, lo que provocó la parálisis de la industria petrolera iraní.



Ante esta situación, Irán determinó seguir una política de 'paciencia estratégica', con la esperanza de que Trump recapacitara, pero eso no ha ocurrido. A esto hay que agregar que las potencias europeas que firmaron el acuerdo nuclear no han podido ofrecer a Teherán una formar de evitar las sanciones estadounidenses, por lo que el Gobierno iraní ha comenzado a alejarse del pacto.



Eso ha incluido romper las limitaciones de enriquecimiento, almacenamiento de uranio,o reiniciar su programa en una instalación subterránea. Teherán parece listo para dar un nuevo paso lejos del acuerdo a partir del domingo.



4. Irán puede tener la intención de responder a EU, pero no los elementos para hacerlo



La fuerza militar de Irán es limitada. La columna vertebral de su poder aéreo siguen siendo los F-4, F-5 y F-14 estadounidenses anteriores a la Revolución, con una mezcla de otros aviones soviéticos y franceses. Esa flota es superada por los modernos aviones de combate suministrados por EU a Israel y otros estados árabes del Golfo.



Para contrarrestar eso, Irán ha invertido gran parte de su dinero en el desarrollo de un programa de misiles balísticos operado por la Guardia Revolucionaria Islámica



Además, los iraníes podrían recurrir a sus aliados o representantes regionales militantes para lanzar un ataque, como los milicianos iraquíes, el Hezbolá del Líbano o los rebeldes hutíes de Yemen. La Guardia también acosa rutinariamente a los buques de la Marina de EU en el Golfo Pérsico y las vías fluviales circundantes, mientras que Irán también tiene baterías de misiles de superficie a mar a lo largo de su costa.



5. La fuerte presencia de bases militares de EU en Medio Oriente



El Golfo Pérsico alberga una serie de importantes instalaciones militares estadounidenses. La quinta flota de la Marina de EU, que supervisa la región, tiene su sede en Bahréin, una nación insular frente a la costa de Arabia Saudita que alberga a más de 7 mil soldados estadounidenses, mientras que Kuwait alberga más de 13 mil tropas estadounidenses y el cuartel general del Ejército de EU.







Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, es el puerto de escala más grande para la Marina estadounidense fuera de EU. Los Emiratos Árabes Unidos albergan a 5 mil militares estadounidenses, muchos de ellos en la Base Aérea Al-Dhafra de Abu Dhabi, donde están estacionados aviones no tripulados estadounidenses y aviones de combate F-35 avanzados.



El cuartel general del comando central del Ejército de EU se encuentra en la extensa Base Aérea Al-Udeid de Qatar, hogar de unos 10 mil soldados estadounidenses. En Omán, el sultanato permite miles de sobrevuelos y cientos de aterrizajes al año, al tiempo que otorga acceso a los puertos y sus bases. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses también están en Afganistán, Irak y Siria.



6. Una enemistad con historia



Las tensiones entre Irán y EU tienen décadas. Los iraníes afirman que el golpe de Estado de 1953, que derrocó a Mohammad Mosaddegh y cimentó el poder de Shah Mohammad Reza Pahlavi, fue apoyado por la CIA.







Pahlavi fue un aliado clave de EU por mucho tiempo, comprando miles de millones de dólares en armas y permitiendo que los estadounidenses espiaran a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desde Irán.



Con el tiempo, sin embargo, eliminó toda oposición política y se apoderó de todo el poder en el país. En 1979, los enfermos mortales huyeron del país. La Revolución Islámica de 1979 y la crisis de rehenes en la embajada de EU en Teherán sucedieron después, hechos que siguen enfrentando a EU e Irán hasta nuestros días.



