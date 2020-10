60 años en seis escenas memorables de Jean-Claude Van Damme

Escuchar Nota

Su verdadero nombre es Jean-Claude Camille François Van Varenberg, pero es más conocido como. De origen belga, es un actor, guionista, productor y director de cine de acción. Pero no todo es ficción: Van Damme, también apodado por la prensa, es, particularmente en karate, full contact y kickboxing.Con tan solo 22 años,. Su estado físico y talento artísticos lo llevaron a volverse un hito del cine de acción.Tras varias películas, su primer éxito fue, oen español (1988), dirigidaEn esta escena, Van Damme da su golpe maestro a una pila de ladrillos.Otro de sus éxitos es(1989), película que protagonizó junto al excampeón mundial de kickboxing, el estadounidense, y el belga, amigo de la infancia de Van Damme.Sin embargo,, o Corazón de León en Latinoamérica, de 1990, fue otro de sus grandes éxitos.En(1991), Van Damme interpreta a dos hermanos gemelos que reencuentran después de mucho tiempo y se unen para vengar el asesinato de sus padres.Revive esta recordada escena propia de su plena época de oro.Pero fue, de 1994, la que alcanzó el mayor éxito en taquilla de toda la carrera de Van Damme.Esta fue una de sus escenas más notables:Aunque, eso no lo ha alejado del cine. De hecho,En(Calles en Guerra en español) Van Damme demuestra que la edad no le ha quitado ni técnica ni energía.Si no la has visto, te dejamos el tráiler.Sin dudas, todavía le cabe el apodo de "Los músculos de Bruselas".