60 mil mexicanos fallecen anualmente por consumo de tabaco

Alrededor de 60 mil personas fallecen cada año en México –un promedio de 180 diarias–, a causa de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, según estadísticas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que se trata de un grave problema de salud pública, puesto que los fumadores pueden desarrollar múltiples padecimientos no transmisibles como enfermedad pulmonar obstructiva crónica; afecciones cardio y cerebrovasculares; y cáncer de pulmón.Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemorar este viernes 31 de mayo, la universitaria indicó que en el país existen más de 15.6 millones de fumadores, cuyo grupo más vulnerable es el de jóvenes de 12 a 15 años de edad, sin que exista una distinción sobre el consumo entre hombres y mujeres, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.La edad promedio, señaló, a la que se comienza a fumar es a los 13 años, periodo en que el aparato respiratorio aún es inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco y en el que el desarrollo sistema nervioso central se ve afectado puesto que su maduración concluye alrededor de los 21 años de edad.Además, subrayó, unos 165 mil niños mueren en el mundo antes de cumplir los cinco años por infecciones en las vías respiratorias, causadas por humo de tabaco ajeno, es decir, se convierten en fumadores pasivos cuando uno de los padres, o ambos, fuman y los exponen a unas siete mil sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano, y 70 productoras de cáncer.Está demostrado, apuntó la académica, que los hijos de fumadores comienzan con esa actividad desde temprana edad, pues ver a sus padres hacerlo modifica su percepción de riesgo, por lo que no les parece que sea tan grave.“Se recomienda que los adultos busquen ayuda profesional para dejar el cigarro y convertirse en un ejemplo para sus pequeños”, subrayó.La coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo advirtió que para erradicar el tabaquismo en el país es necesario abordar el tema en los libros de texto, en escuelas primarias y secundarias.Asimismo, hizo un llamado a las secretarías de Salud y de Educación Pública para que lleven a cabo campañas de promoción de información científica sobre el tema, dirigidas a niños y adolescentes.En México, indicó, existen 11 estados que cuentan con una ley para el control del tabaco, que protege a las personas del humo de cigarro en espacios públicos cerrados. “Sin embargo, no se cumple como debería”.Por ello, Guadalupe Ponciano recomendó implementar diferentes estrategias: de prevención, para quienes no han comenzado a fumar; de fomento a los tratamientos para dejarlo, a quienes ya son fumadores; y programas para evitar la ansiedad y evitar una recaída, dirigidos a aquellos que han logrado dejarlo.Por último, la experta advirtió sobre el uso de los cigarros electrónicos como alternativa para dejar de fumar tabaco, pues señaló que contienen tóxicos altamente irritantes e incluso sustancias productoras de cáncer, producto del calentamiento del e-líquido, compuesto por propilenglicol, etilenglicol, glicerina, alcohol etílico, diversos colorantes y saborizantes, así como de nicotina.El Día Mundial sin Tabaco se conmemora desde 1987 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados.El objetivo de este año para el Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora desde 1987 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, es hacer conciencia sobre las consecuencias negativas del tabaco en la salud pulmonar, que van desde enfermedades respiratorias crónicas hasta cáncer.