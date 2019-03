60 mil personas, en radio de riesgo del Popocatépetl

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, informó que la entidad cuenta con 10 rutas de evacuación en las zonas de San Martín Texmelucan, Cholula, Izúcar de Matamoros y Puebla, ante posible contingencia por mayor actividad del volcán Popocatépetl.Acompañado por el coordinador de Protección Civil estatal, César Flores; el comandante de la 25 Zona Militar, José Alfredo González Rodríguez; y los titulares de las secretarías de Infraestructura y Seguridad Pública, Antonio Peniche García y Manuel Alonso García, respectivamente, Manzanilla Prieto subrayó que todo se encuentra en situación de normalidad y en la etapa preventiva.Mencionó que el estado cuenta con 205 refugios temporales, los cuales se pueden instalar en escuelas y auditorios, en los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cholula, Puebla y San Martín Texmelucan, en donde intervienen el DIF y la Secretaría de Educación Pública estatal.Manifestó que la alerta volcánica Amarillo Fase 3, anunciada hoy, es una medida preventiva ante los cambios en el Popocatépetl, por lo que no contempla la evacuación, sino que se refuerzan los protocolos de seguridad y se tienen listas las rutas de desalojo y refugios temporales.Asimismo, pidió a la población estar atenta a los reportes adicionales que se den a conocer por parte de las autoridades, además de señalar que los refugios tienen la capacidad para atender en total a 124 mil personas.Manzanilla Prieto dijo que la población no debe acercarse al volcán y menos al cráter. En caso de caída de ceniza, recomienda el uso de cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, no hacer actividades al aire libre y retirar la ceniza, barriendo y guardando en bolsas, cubrir tinacos y las mascotas mantenerlas en lugares techados, lo mismo que su alimento.Reiteró que son 10 rutas de evacuación y 47 caminos, además son unas 60 mil personas las que se encuentran en el radio de riesgo mayor.