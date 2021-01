7 cosas que no debes hacer con tu multicontacto

Escuchar Nota

Te puede servir...De cualquier manera, es importante que si tienes uno en casa no cometas estos errores que podrían poner en riesgo no sólo tu multicontacto sino tus dispositivos y tu casa.No conectes un multicontacto con otro, ya que de acuerdo con los fabricantes esto podría provocar un incendio.No sobrecargues tu multicontacto, hacerlo podría derretir el plástico y provocar un accidente en casa.No colocarlo cerca de cortinas o alfombras, ya que en caso de que salga una chispa estos objetos pueden arder rápidamente.Las secadores, alisadores, planchas o rizadores, son muy frecuentes en los baños y siempre son un riesgo importante de incendio, así que intenta mantenerlos lejos de tu multicontacto.Es importante que recuerdes que la mayoría de los multicontactos no están preparados para la humedad o para que les caiga agua encima, así que colocarlos en zonas húmedas o en el baño podría representar un enorme riesgo.Alejalos de los niños.No la utilices al aire libre, si lo haces debes de buscar multicontactos que sean resistentes a las condiciones del clima y la humedad.Con información de Excélsior